Fortnite paga más: desarrolladores ahora podrán vender objetos dentro de sus islas

Ahora las ganancias serán mayores. Foto: Epic Games

Epic Games acaba de anunciar un cambio importante que promete cambiar la forma en que los desarrolladores interactúan con su contenido en Fortnite. A partir de diciembre de 2025, los creadores podrán vender objetos directamente desde sus islas, además de recibir pagos por la interacción de los jugadores, lo que amplía el potencial de ingresos y fortalece la comunidad de desarrollo dentro del juego.

Normalmente, los desarrolladores ganaban 50 % del valor en monedas V por las ventas en sus islas, pero con la nueva actualización, esta tasa se incrementará al 100 % hasta finales de 2026.

Foto: Epic Games

Esto significa que todo lo que los jugadores gasten en las islas de los creadores se verá reflejado directamente en sus ingresos, permitiendo a los desarrolladores tener mayor control sobre sus ganancias y monetizar su creatividad como nunca antes.

Los objetos que se podrán vender incluyen elementos duraderos y consumibles, creados con herramientas de UEFN y la nueva API basada en Verse. Epic asegura que más detalles sobre la implementación de estas funciones estarán disponibles próximamente.

¿Cómo será la fórmula de pagos ahora en Fortnite?

Además de las ventas de objetos, Epic actualizará la fórmula de pagos por interacción para recompensar mejor a los creadores que atraigan a nuevos jugadores o logren que los antiguos vuelvan al juego. Algunos puntos clave:

Los creadores recibirán 75 % de las contribuciones de nuevos jugadores durante sus primeros seis meses

durante sus primeros seis meses Se tendrán en cuenta minutos jugados, adquisición de usuarios, tiempo en relación con el gasto de monedas V y retención de la isla

Solo se contarán jugadores que hayan realizado compras en sus cuentas, evitando la interacción fraudulenta

En noviembre, Epic añadirá una sección patrocinada en Descubrir, donde los creadores podrán invertir dinero para ganar mayor visibilidad en sus islas. Podrán participar en una subasta transparente para destacar sus experiencias, y 50 % de los ingresos por patrocinio se destinará al fondo de pagos por interacción, aumentando así el beneficio para todos los creadores.

Comunidades de creadores en Fortnite fortalecerán mercado y comunidad

Epic también lanzará las Comunidades de creadores de Fortnite, un espacio donde los desarrolladores podrán conectarse con sus jugadores, publicar actualizaciones, recibir retroalimentación y crear foros dentro del juego y en la web. Los jugadores podrán reaccionar y responder directamente a las publicaciones, fomentando la interacción y la creación de comunidades duraderas.

Foto: Epic Games

Se han lanzado actualizaciones de Thin Client, que mejoran la velocidad de descarga y reducen el tamaño de Fortnite en dispositivos móviles y PC. Esto permitirá que los jugadores accedan a las islas de la comunidad antes de instalar otros modos de juego, optimizando la experiencia de juego y fomentando la participación en contenido creado por usuarios.

Con estas actualizaciones, Fortnite no solo fortalece la creatividad de sus desarrolladores, sino que también incentiva la interacción y la monetización directa dentro del juego, consolidando su posición como uno de los títulos más innovadores del mundo. Hasta ahora, la comunidad ha generado 11.200 millones de horas de juego en 260.000 islas, con más de 722 millones de dólares en pagos a creadores.

