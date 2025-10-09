Fortnite se vuelve una pesadilla: así será el evento Fortnitemares con Jason y Scooby-Doo

GENERANDO AUDIO...

La pesadilla esta aquí. Foto: Epic Game/Facebook

“Fortnite” ahora sí cocinó todos los ingredientes que tenía en el refrigerador de su morgue; y es que este Halloween, Epic Games decidió abrir el portal del miedo para lanzar “Fortnitemares 2025”, su ya clásico evento anual de terror que promete ser el crossover más loco que hemos visto en mucho tiempo.

Desde su cuenta oficial, Fortnite confirmó que el evento se extenderá hasta el 1 de noviembre. La publicación vino con un clip de 30 segundos que básicamente dijo: “sí, todo lo que filtraron… era real”.

Scooby-Doo, Jason, Merlina, Ghostface, y ¿Doja Cat? Se van de cacería

El roster de invitados a esta pesadilla digital no tiene desperdicio. Pues aunque el evento comenzó con las Huntrix de Kpop Demon Hunters, ahora, Scooby-Doo y la pandilla de Misterios S.A., Jason Voorhees, Ghostface, The Grabber de “The Black Phone”, Merlina, R.E.P.O y el mismísimo Huggy Wuggy de “Poppy Playtime” llegarán con skins, emotes y cosméticos exclusivos.

La colaboración con Scooby-Doo incluye cinco skins, un glider de la Máquina del Misterio, una guitarra, emotes temáticos y hasta las famosas galletas Scooby, que se pueden usar como ítem dentro del juego (sí, hacen un sonido especial al correr).

Por su parte, Jason Voorhees no viene a bromear: su pack trae dos emotes, un medallón que otorga ventajas de sigilo y un wrap sangriento que seguro va a ser la pesadilla de los jugadores en el lobby. Y si lo tuyo es lo vintage del terror, Ghostface y The Grabber también tendrán cosméticos, pantallas de carga y picos inspirados en sus películas.

Fechas clave del terror (y del gasto en V-Bucks)

Por filtraciones se sabe que eel calendario de lanzamientos dentro de la tienda es:

10 de octubre → Ghostface

11 de octubre → Shaggy & Scooby-Doo

14 de octubre → Mystery Machine (el van)

16 de octubre → The Grabber (“The Black Phone”)

17 de octubre → Jason Voorhees

18 de octubre → Scooby-Doo Squad completo

Como ya es costumbre, este especial viene acompañado de un artista, que en este caso, aunque rompe un poco con la temática, se trata de Doja Cat, quien ya está disponible en la tienda.

Lo que viene después de Fortnitemares

Las filtraciones apuntan a que la temporada 4 del Capítulo 6 incluirá contenido de “Los Simpson”, con Kang y Kodos como planeadores exclusivos. Todo apunta a que Epic va con todo este año, cerrando octubre con una de las temporadas más ambiciosas hasta ahora.

Así que sí, Fortnitemares 2025 no es solo un evento: es el multiverso del horror hecho videojuego. Prepárate, porque este Halloween en Fortnite… nadie sale vivo del lobby.

