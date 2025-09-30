Fortnitemares 2025 llega con horror, colaboraciones intensas y sorpresas escalofriantes

GENERANDO AUDIO...

Fortnitemares 2025 pronto esta por llegar/ Foto: Epic Games

Cada otoño, Fornite reaviva su tradición más esperada: Fortnitemares, el evento que gira en torno al terror y lo sobrenatural. Aunque Epic aún no ha lanzado un anuncio oficial, los rumores y filtraciones han revelado lo que se viene en fortnitemares 2025.

¿Cuándo inicia?

La fecha no está confirmada, pero se especula que el evento empezará el 2 de octubre coincidiendo con el regreso de un mundo clásico que ahora se llamaría Demon Rush (antes Horde Rush).

Colaboraciones confirmadas y skins filtradas

Fortnimares 2025 podría sorprender con una mezcla de íconos del horror y nuevos cruces con la cultura pop:

Leyendas como ghostface y Jason Voorhees podrían sumarse al catálogo .

podrían sumarse al catálogo . También se rumorea la presencia de Kpop Demon Hunters, un crossover atractivo que podría incluir algo más que skins, como mec{anicas especiales dentro del evento.

Se esperan skins originales tipo “moth person”, “bucther con máscara de cerdo”, versiones espeluznantes de Peely y más remixes temáticos.

Además: colaboraciones con Scooby-Doo, Poppy Playtime, y apariciones del vehículo de Misterio a la Orden.

Cambios en juego y mécanicas

Fornitemares no solo modifica la estética del mapa, también impacta la jugabilidad:

Se filtraron medallones de Jason Voorhees con funciones misteriosas.

con funciones misteriosas. También se espera un versión mítica del cuchillo de Ghostface con propiedades especiales.

La estructura de loot, meta de juego y duración del evento podrían comportarse como una mini-temporada dentro de la temporada actual.

Lo que queda por confirmar

La fecha oficial de inicio y duración exacta.

y duración exacta. Cuál será el peso de Kpop Demon Hunters dentro del evento , simple crossover o pieza central

, simple crossover o pieza central Qué skin originales y colaboraciones adicionales quedarán finalmente.

quedarán finalmente. Cómo se equilibrarán las nuevas mecánicas dentro de la temporada vigente.

