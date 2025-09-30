Fortnitemares 2025 llega con horror, colaboraciones intensas y sorpresas escalofriantes

| 12:18 | Jonathan Coutiño | Gamespot
Fortnitemares 2025 pronto esta por llegar/ Foto: Epic Games

Cada otoño, Fornite reaviva su tradición más esperada: Fortnitemares, el evento que gira en torno al terror y lo sobrenatural. Aunque Epic aún no ha lanzado un anuncio oficial, los rumores y filtraciones han revelado lo que se viene en fortnitemares 2025.

¿Cuándo inicia?

La fecha no está confirmada, pero se especula que el evento empezará el 2 de octubre coincidiendo con el regreso de un mundo clásico que ahora se llamaría Demon Rush (antes Horde Rush).

Colaboraciones confirmadas y skins filtradas

Fortnimares 2025 podría sorprender con una mezcla de íconos del horror y nuevos cruces con la cultura pop:

  • Leyendas como ghostface y Jason Voorhees podrían sumarse al catálogo .
  • También se rumorea la presencia de Kpop Demon Hunters, un crossover atractivo que podría incluir algo más que skins, como mec{anicas especiales dentro del evento.
  • Se esperan skins originales tipo “moth person”, “bucther con máscara de cerdo”, versiones espeluznantes de Peely y más remixes temáticos.
  • Además: colaboraciones con Scooby-Doo, Poppy Playtime, y apariciones del vehículo de Misterio a la Orden.

Cambios en juego y mécanicas

Fornitemares no solo modifica la estética del mapa, también impacta la jugabilidad:

  • Se filtraron medallones de Jason Voorhees con funciones misteriosas.
  • También se espera un versión mítica del cuchillo de Ghostface con propiedades especiales.
  • La estructura de loot, meta de juego y duración del evento podrían comportarse como una mini-temporada dentro de la temporada actual.

Lo que queda por confirmar

  • La fecha oficial de inicio y duración exacta.
  • Cuál será el peso de Kpop Demon Hunters dentro del evento, simple crossover o pieza central
  • Qué skin originales y colaboraciones adicionales quedarán finalmente.
  • Cómo se equilibrarán las nuevas mecánicas dentro de la temporada vigente.

