Fortnitemares 2025 llega con horror, colaboraciones intensas y sorpresas escalofriantes
Cada otoño, Fornite reaviva su tradición más esperada: Fortnitemares, el evento que gira en torno al terror y lo sobrenatural. Aunque Epic aún no ha lanzado un anuncio oficial, los rumores y filtraciones han revelado lo que se viene en fortnitemares 2025.
¿Cuándo inicia?
La fecha no está confirmada, pero se especula que el evento empezará el 2 de octubre coincidiendo con el regreso de un mundo clásico que ahora se llamaría Demon Rush (antes Horde Rush).
Colaboraciones confirmadas y skins filtradas
Fortnimares 2025 podría sorprender con una mezcla de íconos del horror y nuevos cruces con la cultura pop:
- Leyendas como ghostface y Jason Voorhees podrían sumarse al catálogo .
- También se rumorea la presencia de Kpop Demon Hunters, un crossover atractivo que podría incluir algo más que skins, como mec{anicas especiales dentro del evento.
- Se esperan skins originales tipo “moth person”, “bucther con máscara de cerdo”, versiones espeluznantes de Peely y más remixes temáticos.
- Además: colaboraciones con Scooby-Doo, Poppy Playtime, y apariciones del vehículo de Misterio a la Orden.
Cambios en juego y mécanicas
Fornitemares no solo modifica la estética del mapa, también impacta la jugabilidad:
- Se filtraron medallones de Jason Voorhees con funciones misteriosas.
- También se espera un versión mítica del cuchillo de Ghostface con propiedades especiales.
- La estructura de loot, meta de juego y duración del evento podrían comportarse como una mini-temporada dentro de la temporada actual.
Lo que queda por confirmar
- La fecha oficial de inicio y duración exacta.
- Cuál será el peso de Kpop Demon Hunters dentro del evento, simple crossover o pieza central
- Qué skin originales y colaboraciones adicionales quedarán finalmente.
- Cómo se equilibrarán las nuevas mecánicas dentro de la temporada vigente.