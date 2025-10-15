Frieren: Beyond Journey’s entra en pausa indefinida por razones de salud

GENERANDO AUDIO...

Frieren: Beyond Journry’s End ha sido puesto en pausa indefinida/ Foto: Netflix

El manga Frieren: Beyond Journry’s End ha sido puesto en pausa indefinida, según informó Anime New Network. La interrupción comenzó con la edición número 47 de la revista Weekly Shonen Sunday. Esta pausa surge por motivos de salud de los creadores Kanehito Yamada y Tsukasa Abe, quienes han comunicado que tomarán un descanso prolongado para recuperarse.

Además, explicaron que durante este intervalo evaluarán si deben ajustar el ritmo de publicación del manga para preveinir nuevas interrupciones.

Historial de pausas: un patrón que se reafirma

No es la primera vez que Frieren se detiene. A lo largo de los últimos años, la serie ha experimentado múltiples recesos:

En enero de 2025, con regreso el 23 de julio

de con regreso el Entre noviembre y diciembre de 2024

y de Entre mayo y agosto de 2024

de 2024 Previamente entre enero y marzo de 2023

Este patrón recurrente sugiere que los creadores han enfrentado una reciente presión en su producción regular.

Trayectoria y datos clave

Fieren comenzó a serializarse en abril de 2020 en Weekli Shonen Sunday

en Weekli Shonen Sunday El primer volumen recopilado fue publicado en agosto de 2020; para marzo de 2025 ya se había lanzado el volumen 14.

recopilado para marzo de 2025 ya se había lanzado el volumen 14. La obra ha sido adaptada al anime y recibe elogios por combinar fantasía, introspección y temas profundos como la mortalidad y el paso del tiempo.

Esta pausa indefinida no solo retrasa una serie, sino expectativas de los fans. El tiempo dirá si Yamada y Abe regresan con una nueva forma de producción más sostenible, pero por ahora la comunidad solo puede esperar con esperanza y respeto por su salud.

Te recomendamos leer: