Game Conference MX 2025: fechas, sede y cómo asistir al encuentro de desarrolladores en Latam

La comunidad gamer podrá conectar, aprender y crecer. Foto: GCMX

La Game Conference MX 2025 (GCMX), se realizará en el estado de Jalisco con el objetivo de posicionarse como el espacio definitivo donde la industria gamer de habla hispana se pueda conectar, aprender y crecer.

Cabe recodar que el desarrollo de videojuegos en Latinoamérica está viviendo un momento histórico y México será el epicentro de la conversación, por lo que te contamos todos los detalles de este evento.

¿Qué es Game Conference MX?

La GCMX es la primera plataforma en Latinoamérica pensada por desarrolladores y para desarrolladores.

Su misión es clara: profesionalizar la industria de los videojuegos en la región a través de charlas especializadas, networking y acceso a conocimiento práctico e innovador.

El evento reúne a talento de toda la región y a invitados internacionales en un sólo punto de encuentro.

Desde programadores y artistas, hasta líderes de proyectos y expertos en marketing, todos tendrán un espacio para aprender y compartir.

Los pilares de la GCMX 2025

El contenido está organizado en ejes clave que cubren todo el proceso creativo y técnico detrás de un videojuego:

Programación: motores gráficos, IA, desarrollo multiplataforma

Audio: diseño sonoro, música y narrativa auditiva

Artes visuales: modelado 3D, animación, concept art y dirección visual

Negocios & Marketing: monetización, distribución y estrategias para destacar en el mercado

Diseño: mecánicas, narrativa interactiva, balance de juego

Producción y Liderazgo: gestión de equipos y metodologías de trabajo

Conversaciones clave: inclusión, accesibilidad, salud mental y equidad en la industria

¿Cuándo y dónde se hará la Game Conference MX?

La ciudad de Guadalajara será la sede de la GCMX los próximos 17 y 18 de octubre, en las instalaciones de la Ciudad Creativa Digital.

La sede no es casualidad, Guadalajara se ha convertido en un hub tecnológico y creativo que impulsa la innovación digital en México y Latinoamérica.

¿Cómo asistir a la GCMX 2025?

Los boletos están disponibles en la página oficial de Game Conference MX, en la sección de Pases.

Te recomendamos adquirirlos con anticipación. Al registrarte, obtendrás acceso a todas las conferencias, actividades y oportunidades de networking.

El evento está dirigido a:

Profesionales de la industria de videojuegos

Estudiantes que buscan abrirse camino en el desarrollo

Estudios independientes y publishers

Creativos interesados en el futuro del gaming

¿Por qué no debes perderte GCMX 2025?

Si sueñas con crear videojuegos, conocer a los líderes de la industria o impulsar tu proyecto al siguiente nivel, la Game Conference MX 2025 no es solo un evento, es un punto de encuentro histórico para la comunidad gamer de habla hispana.

Prepárate para dos días donde el networking, la creatividad y la pasión por los videojuegos se sentirán como un boss fight cooperativo: intenso, emocionante y lleno de recompensas.

Para conocer más de los participantes o si tienes alguna duda del evento, puedes consultar las redes sociales y el sitio de Game Conference MX.

