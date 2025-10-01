Game Pass sube de precio y cambia de modelo, pero añade 80 juegos

GENERANDO AUDIO...

Conoce los títulos de este mes. Foto: Xbox

Xbox volvió a mover las piezas en el teclado gamer y, aunque la noticia llega con un incremento en los precios de Game Pass, también trae un arsenal de novedades que buscan equilibrar la balanza; más juegos, nuevas funciones y planes pensados para distintos tipos de jugadores.

Ahora los fans ya pueden elegir entre tres modalidades: Essential, Premium y Ultimate, cada una con beneficios específicos y bibliotecas ampliadas que incluyen desde títulos clásicos hasta estrenos de día uno. La gran sorpresa es que el catálogo crece con más de 80 juegos extra y mejoras en el juego en la nube, que ahora sale oficialmente de su fase beta.

¿Qué trae cada plan de Game Pass tras el incremento de Xbox?

Essential (169 pesos al mes): pensado para quienes quieren empezar sin gastar demasiado. Ofrece multijugador online, juego en la nube y más de 50 títulos listos para descargar

pensado para quienes quieren empezar sin gastar demasiado. Ofrece multijugador online, juego en la nube y más de 50 títulos listos para descargar Premium (219 pesos al mes): evolución del plan Standard, mantiene el mismo precio y suma más de 200 juegos, además de acceso a nuevos títulos de Xbox dentro del primer año de lanzamiento

evolución del plan Standard, mantiene el mismo precio y suma más de 200 juegos, además de acceso a nuevos títulos de Xbox dentro del primer año de lanzamiento Ultimate (449 pesos al mes): la joya de la corona. Incluye “Fortnite Crew”, “Ubisoft+ Classics”, mejor calidad en Xbox Cloud Gaming (hasta 1440p) y más estrenos de día uno que nunca antes

Con estas mejoras, el Ultimate se convierte en el plan más completo, con tiempos de espera reducidos en la nube y una experiencia más estable para quienes apuestan todo al ecosistema Xbox.

La movida no tardó en generar debate en la comunidad gamer, pues algunos celebran el aumento del catálogo y los beneficios exclusivos, mientras que otros sienten que el incremento en precios es un “golpe crítico” a la cartera. Sin embargo, Xbox asegura que la idea es ofrecer flexibilidad y adaptarse a cada estilo de juego.

Ahora la pregunta es clara: ¿te vas a quedar en Essential, subirás a Premium o te lanzarás de lleno al Ultimate?

