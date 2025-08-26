GENERANDO AUDIO...

Gears of War: Reloaded | Xbox Studios

Gears of War: Reloaded en PlayStation 5, ¿vale la pena? Gears of War es una franquicia que, hasta hace no mucho, era sinónimo de Xbox. Por eso mismo, ver su ícono, el logo de Xbox Studios y una lancer en acción en un PlayStation es una experiencia surreal para la que no creímos estar vivos.

Primero lo primero. Sí, Reloaded es básicamente la Ultimate Edition, pero en PlayStation 5 y a 4K en 60 FPS en la campaña. Esto, claro, viene aderezado con algunas funciones notables que sí elevan la experiencia de juego. Por ejemplo, el DualSense ofrece respuesta háptica a la hora de apuntar, lo que siempre resulta satisfactorio. De igual forma, las comunicaciones y algunos sonidos ambientales se reproducen en el micrófono del DualSense. Ambos elementos añaden a la inmersión y ofrecen algo que ninguna otra versión del juego había tenido hasta ahora.

Aunque el juego conserva las mismas mecánicas con el movimiento pesado y, a veces, torpe que hizo famoso a Gears, no le pide nada a cover shooters modernos y, en cambio, nos recuerda por qué es un clásico atemporal.

Eso sí, esta edición no parece estar hecha para el PS5, sino para el PS5 Pro. Experimentamos varias bajadas notables de frames, algunos bugs que frenaron el flujo del juego, y la IA de los enemigos sigue siento predecible y molesta.

Sin embargo, jugar Gears en PlayStation 5 es una experiencia única que le recomendamos a todos los gamers de esta consola. Si nunca se acercaron a Gears por no tener Xbox, es el momento perfecto para entender la magia de este cover shooter. Y, sobre todo, descubrir por qué su multijugador -crossplay, por cierto- es uno de los más celebrados de la industria. Esperamos que, con la llegada de jugadores de PlayStation al ecosistema Gears of War, el multiplayer recupere sus días de gloria y, más aún, con una oleada de jugadores nuevos que están por experimentar la gloria de una ejecución con lancer.

¿Cuándo se estrena Gears of War: Reloaded?

El juego ya está disponible a partir de hoy, 26 de agosto, para Xbox Series X/S, PlayStation 5 y PC.

¿Gears of War: Reloaded está en Game Pass?

Sí, el juego llegó como estreno de día 1 a Game Pass.

¿Gears of War: Reloaded tiene crossplay?

Sí, el legendario modo multijugador de Gears of War permite que usuarios de todas las plataformas jueguen entre sí gracias al sistema de crossplay en su matchmaking. De igual forma, se puede jugar la campaña en modo cooperativo tanto en línea como en la misma consola.

Calificación de Gears of War: Reloaded (PS5)

Damos a esta versión del juego una calificación de 4/5.

Código para reseña proporcionado por Microsoft.

