Generación Z redefine el entretenimiento: más animación, menos sexo y más autenticidad en pantalla

Los jóvenes buscan historias auténticas y menos enfocadas en sexo/Foto. Netflix

El Centro para Académicos y Narradores de la UCLA publicó su informe anual “Adolescentes y Pantallas 2025”, revelando un giro radical en los gustos y expectativas de la Generación Z. El estudio, titulado “Sé realista: Relatividad a la carta”, muestra que los jóvenes entre 10 y 24 años buscan historias más auténticas, menos enfocadas en el sexo y con un protagonismo creciente de la animación y la amistad.

Datos clave del estudio

El sondeo se realizó entre el 13 y el 25 de agosto de 2025, con una muestra representativa de 1,500 jóvenes de distintas condiciones sociales, étnicas, económicas y geográficas.

Entre los hallazgos más relevantes destacan:

48.5 % de los encuestados prefieren la animación frente a la acción real, un aumento del 6 % respecto al año anterior.

frente a la acción real, respecto al año anterior. 59.7 % quieren ver más historias sobre amistad.

54.1 % desean personajes sin interés romántico , y 54.9 % piden más amistades entre géneros.

, y 54.9 % piden más amistades entre géneros. 60.9 % prefieren relaciones románticas retratadas como amistad, más que como atracción sexual.

48.4 % consideran que hay “demasiado sexo en la televisión y el cine”.

53 % dice hablar más de películas y series que del contenido de redes sociales.

que del contenido de redes sociales. 57 % ve más medios tradicionales que las generaciones previas, pero casi 80 % consume series y películas a través de YouTube o TikTok.

Adiós al cliché adolescente: Hollywood se enfrenta a un nuevo público

Durante décadas, las historias juveniles estuvieron dominadas por el escándalo, el deseo y las tramas románticas. Desde American Pie hasta Supersalidos, el sexo definía la “rebeldía adolescente”. Pero ahora la Generación Z exige algo distinto: personajes que se parezcan a ellos, conflictos realistas y amistades sanas.

Los títulos favoritos de este público lo confirman: Stranger Things, Wednesday, Bob Esponja y Spider-Man lideran el ranking de popularidad. Todos comparten un hilo común: la unión del grupo y la identidad personal por encima del romance.

Implicaciones para la cultura pop y el entretenimiento digital

El impacto trasciende al cine y la televisión. Las preferencias de la Generación Z también están moldeando el futuro del anime, los videojuegos y las plataformas interactivas.

Crece la demanda de narrativas emocionales centradas en vínculos y crecimiento personal. Los estudios deben repensar sus estrategias de marketing: la autenticidad, más que el morbo, es el nuevo motor de conexión.

