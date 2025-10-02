Ghost of Yotei, Pokémon ZA y más: los videojuegos que llegan en octubre 2025

GENERANDO AUDIO...

¿Cuál jugarás primero? Foto: Shutterstock

Octubre siempre ha sido uno de los meses más potentes para la industria de los videojuegos, y 2025 no es la excepción. Durante estas semanas veremos desfilar estrenos que van desde secuelas muy esperadas hasta remakes y entregas que prometen marcar tendencia en PC, consolas actuales y la flamante Nintendo Switch 2.

La vibra del mes no solo viene de los nombres grandes, sino de la variedad; acción en primera persona, survival horror, JRPGs, plataformas clásicos y hasta peleas legendarias. Un menú gamer que difícilmente alguien podrá ignorar.

¿Qué videojuegos se estrenan en octubre?

El arranque de octubre está marcado por Ghost of Yotei (2 de octubre, PS5), la esperada secuela espiritual de Ghost of Tsushima, y el regreso de Super Mario Galaxy + Galaxy 2 (2 de octubre, NS y NS2), dos joyas que vuelven a brillar en la nueva generación.

Los sustos no se hacen esperar, porque Little Nightmares 3 (10 de octubre, todas las plataformas) promete duplicar la tensión y sumarse a su edición mejorada el mismo día. Y para los fans del caos bélico, Battlefield 6 (10 de octubre, PC, PS5, XSX) llega con mapas masivos y un arsenal que busca redefinir la experiencia FPS.

Octubre también viene cargado de aventuras con sabor RPG. Desde el lanzamiento de Pokémon Legends ZA (16 de octubre, NS/NS2) hasta el esperado Persona 3 Reload (23 de octubre, NS2), los fans de los JRPG tendrán semanas intensas.

Por otro lado, franquicias veteranas vuelven al spotlight: Ninja Gaiden 4 (21 de octubre), Dragon Quest I & II HD-2D Remake (30 de octubre) y Tales of Xillia Remastered (31 de octubre), cada uno apelando a la nostalgia con un toque moderno.

El broche de oro del mes: estos videojuegos también llegan en octubre

Hacia el cierre, las sorpresas no se detienen: The Outer Worlds 2 (29 de octubre) expandirá su universo espacial, Mortal Kombat: Legacy Kollection (30 de octubre, NS/NS2) rendirá tributo a la brutalidad de la saga, y Mina the Hollower (31 de octubre, multiplataforma) promete ser la joya indie que cierre con broche de oro un mes que tiene de todo.

3 de octubre → Digimon Story Time Stranger (PC, XSX, PS5)

→ Digimon Story Time Stranger (PC, XSX, PS5) 7 de octubre → King of Meat (PS5, XSX, PC)

→ King of Meat (PS5, XSX, PC) 9 de octubre → Absolum (PC, PS5, PS4, NS) / Yooka-Replaylee (NS2, PC, PS5, XSX)

→ Absolum (PC, PS5, PS4, NS) / Yooka-Replaylee (NS2, PC, PS5, XSX) 10 de octubre → Sueños de otro (PC, PS5)

→ Sueños de otro (PC, PS5) 15 de octubre → Ball x Pit (PC, XSX, PS5, NS, NS2)

→ Ball x Pit (PC, XSX, PS5, NS, NS2) 17 de octubre → Keeper (PC, XSX) / Lumo 2 (PC, XSX, PS5, NS, NS2)

→ Keeper (PC, XSX) / Lumo 2 (PC, XSX, PS5, NS, NS2) 21 de octubre → Jurassic World Evolution 3 (PC, XSX, PS5) / Vampire: Bloodlines 2 (PC, XSX, PS5)

→ Jurassic World Evolution 3 (PC, XSX, PS5) / Vampire: Bloodlines 2 (PC, XSX, PS5) 23 de octubre → Bounty Star / Moonlighter 2: La Bóveda Infinita / The Lonesome Guild / Plantas vs Zombies: Replantado / Tormented Souls 2

→ Bounty Star / Moonlighter 2: La Bóveda Infinita / The Lonesome Guild / Plantas vs Zombies: Replantado / Tormented Souls 2 24 de octubre → Érase una vez un KATAMARI (PC, XSX, PS5, NS)

→ Érase una vez un KATAMARI (PC, XSX, PS5, NS) 30 de octubre → Arc Raiders (PC, XSX, PS5)

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]