Golpe en Hollywood: Warner Bros. analiza ponerse en venta

Dos gigantes han mostrado ya interés. Foto: Warner Bros

El futuro de Warner Bros. Discovery, uno de los gigantes del entretenimiento mundial, podría estar a punto de cambiar; pues la compañía confirmó que está evaluando vender parte o incluso la totalidad de su negocio después de recibir múltiples ofertas de compra de distintos grupos mediáticos.

Hollywood en alerta: Warner podría cambiar de dueño

El conocido medio de comunicación estadounidense “Variety” informó la tarde de este martes 21 de octubre, que la junta directiva de la empresa inició una revisión de alternativas estratégicas luego de recibir “interés no solicitado” por parte de inversionistas que buscan adquirir todo el conglomerado o sus divisiones más rentables, entre ellas Warner Bros. Studios y Discovery Global.

Aunque WBD no mencionó nombres, la noticia llega poco después de que Paramount Skydance, dirigida por David Ellison, intentara comprar el grupo con una oferta de 20 dólares por acción, la cual fue rechazada por considerarse demasiado baja.

El anuncio agitó los mercados, ya que las acciones de Warner Bros. Discovery subieron cerca del 10 %, superando los 20 dólares y generando especulaciones sobre una posible fusión o venta antes de 2026.

¿Qué pasará si Warner Bros vende?

El plan de dividir Warner Bros. y Discovery Global sigue en marcha y se espera concretar en abril de 2026, pero ahora el consejo también baraja una ruta distinta, vender Warner Bros. a un comprador externo y dejar Discovery como una compañía independiente.

Warner Bros has announced that they are now officially considering acquisition offers.



They will launch a “comprehensive review of strategic alternatives” for a whole or partial sale of the company. pic.twitter.com/ULLbLN0mcS — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 21, 2025

En un comunicado, el CEO David Zaslav reconoció que “el valor de la cartera está recibiendo más atención en el mercado”, lo que ha llevado a explorar opciones “para aprovechar al máximo nuestros activos”.

Si Warner Bros. Discovery llegará a venderse, sería uno de los movimientos corporativos más grandes en la historia reciente de Hollywood, comparable a la compra de 21st Century Fox por Disney.

Por ahora, no hay fechas ni decisiones finales, pero una cosa es clara, el emblema detrás de “Harry Potter”, “Game of Thrones” y el universo DC podría estar buscando nuevo hogar.

¿Quién comprará Warner Bros?

Entre los posibles interesados en adquirir Warner Bros. Discovery se mencionan gigantes como Netflix y Comcast (propietaria de Universal Pictures), de acuerdo con fuentes citadas por Bloomberg y Business Insider. Aunque la compañía no ha confirmado nombres oficialmente, ambos medios aseguran que estos estudios habrían manifestado su interés tras el anuncio de la revisión de “alternativas estratégicas”.