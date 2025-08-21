¿Gorillaz en el Fortnite Festival? Filtraciones ya dieron fecha de su participación
La décima temporada del Fortnite Festival ya tendría headliner, nada más y nada menos que Gorillaz, la banda virtual más icónica del mundo.
Prepárate, porque sería el próximo 26 de agosto cuando la isla se llenará de música, skins y mucho estilo animado.
Gorillaz en Fortnite Festival: lo que sabemos
Según las filtraciones de un insider y en redes sociales, la agrupación, creada en 1998 por Damon Albarn, líder y vocalista de Blur, banda de rock británica, y por el historietista y diseñador, Jamie Hewlett; llegará al modo musical de Fortnite con:
- Skins de 2-D, Murdoc, Noodle y Russel, los cuatro integrantes animados
- Jam Tracks con algunos de sus hits más conocidos
- Un escenario temático inspirado en el universo visual de la banda
Con esta aparición, Gorillaz se sumaría a la lista de artistas que ya han pasado por el Fortnite Festival, como Lady Gaga, The Weeknd, Sabrina Carpenter y Bruno Mars, entre otros artistas.
25 años de historia de Gorillaz, ahora en la isla
La supuesta llegada de Gorillaz a Fortnite coincide con su 25° aniversario, que ya están celebrando con la expo House of Kong en Londres y una serie de conciertos en el Copper Box Arena, donde se reporta que interpretan tracks de sus tres primeros discos.
[PUEDES LEER: Pokémon se renueva: ve todos los anuncios del World Championships 2025]
¿Y qué dice la comunidad gamer de Fortnite de Gorillaz?
La noticia de la llegada del grupo animado a Fortnite Festival ya generó debate en redes. Mientras los jugadores veteranos celebran el crossover, los más jóvenes confesaron que ni sabían quiénes eran.
Cabe destacar que esta no sería la primera vez que Damon Albarn enfrenta una situación similar. El año pasado, durante la participación de Blur en el festival Coachella, parte del público asistente mostró saber poco o nada del grupo que marcó a toda una generación en la época de los 90.
Gorillaz en el Fortnite Festival, para que note agarren en curva…
Mientas tanto, debemos considerar que, como dicen los rumores y filtraciones, Gorillaz se presentaría como headliner del Fortnite Festival, temporada 10, el próximo 26 de agosto.
Y, para los más jóvenes no anden preguntando “¿y esos quiénes son?”, o que los veteranos recuerden, aquí va un repaso rápido:
- Año de creación: 1998, en Londres
- Fundadores: Damon Albarn (vocalista de Blur), y Jamie Hewlett (artista gráfico, creador de Tank Girl)
- Concepto: una banda virtual donde los integrantes son personajes animados con su propia historia y estética
Los miembros ficticios son:
- 2-D, voz/teclados, con aire tímido)
- Murdoc Niccals, bajista irreverente
- Noodle, prodigiosa guitarrista japonesa
- Russel Hobbs, baterista con influencias hip hop
[NO DEJES DE LEER: Profeco vs PlayStation: ¿Realmente los precios deben estar en pesos mexicanos?]
Discografía de Gorillaz:
La agrupación no solo es famosa por su estética animada, sino también por su sonido que mezcla rock alternativo, hip hop, electrónica y trip hop. Estos son algunos de sus álbumes más destacados:
- Gorillaz (2001)
- Demon Days (2005)
- Plastic Beach (2010)
- The Fall (2010)
- Humanz (2017)
- The Now Now (2018)
- Song Machine, Season One: Strange Timez (2020)
- Cracker Island (2023)