¿Gorillaz en el Fortnite Festival? Filtraciones ya dieron fecha de su participación

GENERANDO AUDIO...

La filtración de su participación ha dado mucho de qué hablar. Foto: AFP/Archivo

La décima temporada del Fortnite Festival ya tendría headliner, nada más y nada menos que Gorillaz, la banda virtual más icónica del mundo.

Prepárate, porque sería el próximo 26 de agosto cuando la isla se llenará de música, skins y mucho estilo animado.

Gorillaz en Fortnite Festival: lo que sabemos

Según las filtraciones de un insider y en redes sociales, la agrupación, creada en 1998 por Damon Albarn, líder y vocalista de Blur, banda de rock británica, y por el historietista y diseñador, Jamie Hewlett; llegará al modo musical de Fortnite con:

Skins de 2-D, Murdoc, Noodle y Russel , los cuatro integrantes animados

, los cuatro integrantes animados Jam Tracks con algunos de sus hits más conocidos

con algunos de sus hits más conocidos Un escenario temático inspirado en el universo visual de la banda

Con esta aparición, Gorillaz se sumaría a la lista de artistas que ya han pasado por el Fortnite Festival, como Lady Gaga, The Weeknd, Sabrina Carpenter y Bruno Mars, entre otros artistas.

25 años de historia de Gorillaz, ahora en la isla

La supuesta llegada de Gorillaz a Fortnite coincide con su 25° aniversario, que ya están celebrando con la expo House of Kong en Londres y una serie de conciertos en el Copper Box Arena, donde se reporta que interpretan tracks de sus tres primeros discos.

¿Y qué dice la comunidad gamer de Fortnite de Gorillaz?

La noticia de la llegada del grupo animado a Fortnite Festival ya generó debate en redes. Mientras los jugadores veteranos celebran el crossover, los más jóvenes confesaron que ni sabían quiénes eran.

Cabe destacar que esta no sería la primera vez que Damon Albarn enfrenta una situación similar. El año pasado, durante la participación de Blur en el festival Coachella, parte del público asistente mostró saber poco o nada del grupo que marcó a toda una generación en la época de los 90.

Gorillaz en el Fortnite Festival, para que note agarren en curva…

Mientas tanto, debemos considerar que, como dicen los rumores y filtraciones, Gorillaz se presentaría como headliner del Fortnite Festival, temporada 10, el próximo 26 de agosto.

Y, para los más jóvenes no anden preguntando “¿y esos quiénes son?”, o que los veteranos recuerden, aquí va un repaso rápido:

Año de creación: 1998, en Londres

Fundadores: Damon Albarn (vocalista de Blur), y Jamie Hewlett (artista gráfico, creador de Tank Girl)

(vocalista de Blur), y (artista gráfico, creador de Tank Girl) Concepto: una banda virtual donde los integrantes son personajes animados con su propia historia y estética

Los miembros ficticios son:

2-D , voz/teclados, con aire tímido)

, voz/teclados, con aire tímido) Murdoc Niccals , bajista irreverente

, bajista irreverente Noodle , prodigiosa guitarrista japonesa

, prodigiosa guitarrista japonesa Russel Hobbs, baterista con influencias hip hop

Discografía de Gorillaz:

La agrupación no solo es famosa por su estética animada, sino también por su sonido que mezcla rock alternativo, hip hop, electrónica y trip hop. Estos son algunos de sus álbumes más destacados:

Gorillaz (2001)

Demon Days (2005)

Plastic Beach (2010)

The Fall (2010)

Humanz (2017)

The Now Now (2018)

Song Machine, Season One: Strange Timez (2020)

Cracker Island (2023)

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]