Gorillaz revive Kong Studios, ve cómo puedes explorar el videojuego en línea

Gorillaz, en un giro dramático que no muchos vimos venir, anunció el regreso de Kong Studios, el sitio que era conocido como su cuartel virtual hace algunos años, pero ahora, regresó en forma de videojuego en línea.

Esto sucede en el marco del 25 aniversario del lanzamiento de su primer EP, Tomorrow Comes Today, que vio la luz el 27 de noviembre del 2000.

¿Qué sabemos del regreso de Kong Studios?

La noticia se reveló tras los conciertos especiales que Damon Albarn, Jamie Hewlett y compañía ofrecieron en Londres.

En dichas presentaciones, interpretaron álbumes completos y lanzaron la experiencia inmersiva House of Kong.

Pero el anuncio que sorprendió a muchos fue el regreso de Kong Studios, que muchos fans recuerdan como el corazón digital de Gorillaz en sus primeros años.

Antecedentes de Kong Studios…

Originalmente, fue lanzado allá por 1998, con el tiempo, se convirtió en un punto donde los fans podían explorar este estudio virtual, que operaba en el difunto Flash, según el lore, estaba ubicado en la cima de una colina en Essex, Reino Unido.

Se podían descubrir maquetas inéditas, había minijuegos y varios easter eggs relacionados a Gorillaz. Kong Studios estuvo en funcionamiento desde 1998 hasta 2008, sin embargo, su leyenda se volvió de culto entre los seguidores de la banda.

¿Qué hay del revival de Kong Studios?

Kong Studios es el hogar de Gorillaz y una experiencia lúdica para fans donde pueden explorar las salas y espacios de 2D, Murdoc, Noodle y Russel.

“También es el lugar ideal para descubrir todo lo que quieres saber sobre Gorillaz”, señala el sitio oficial.

Si ya tienes duda de cómo es o quieres revivir algunos recuerdos de Kong Studios, debes saber que está disponible desde este miércoles 10 de septiembre de 2025.

Como señala el sitio de Gorillaz, “pronto habrá más novedades”, así que, estén atentos…

