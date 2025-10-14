Gran filtración revela el AMD Magnus APU: la pieza clave de la próxima consola Xbox

GENERANDO AUDIO...

Nuevas consolas de Xbox con nuevo procesador se estima para 2027/Foto: Microsoft

Una nueva filtración proveniente del canal Moore´s Law is Dead habría confirmado las primeras especificaciones del chip AMD Magnus APU, un procesador de próxima generación que podría ser el corazón de la nueva consola Xbox. Los detalles apuntan a una arquitectura impresionante. CPU Zen 6, GPU RDNA 5 y un rendimiento de 110 TOPS impulsado por una Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU) integrada.

De ser cierto, estaríamos ante el salto tecnológico más ambicioso en la historia de las consolas de Microsoft.

Arquitectura de nueva generación

El supuesto AMD Magnus APU estaría diseñado sobre un proceso de fabricación 3nm, integrando las tecnologías más avanzadas de AMD.

CPU Zen 6 : hasta 12 núcleos optimizados para rendimiento multihilo y eficiencia energética.

: hasta 12 núcleos optimizados para rendimiento multihilo y eficiencia energética. GPU RDNA 5 : motor gráfico con soporte completo para trazado de rayos mejorado, escalado por IA y un pipeline preparado para 8K.

: motor gráfico con soporte completo para trazado de rayos mejorado, NPU (110 TOPS): enfocada en inteligencia artificial y aprendizaje automático, lo que abriría la puerta a resolución dinámica avanzada, asistencias predictivas y IA en tiempo real dentro de los juegos.

¿El motor detrás de la próxima Xbox?

Fuentes cercanas al desarrollo señalan que este PU sería el núcleo principal de la próxima consola Xbox, actualmente en desarrollo bajo el nombre clave Project Latitude.

Según los informes, Microsoft planea lanzar su nueva generación de consolas en 2027, con modelos que buscarán superar en potencia y eficiencia a todo lo visto hasta ahora en el mercado de sobremesa.

La presencia de una NPU de alto rendimiento refuerza el enfoque de la compañía en inteligencia artificial aplicada al gaming, con sistemas de adaptación dinámica para enemigos, físicas realistas y herramientas de creación asistida para desarrolladores.

Qué significaría para los jugadores

De confirmarse esta filtración, el salto de hardware ofrecería:

Mayor fidelidad visual sin sacrificar rendimiento.

Escalado de imagen y trazado de rayos potenciados por IA .

. Experiencias más personalizadas y adaptativas .

más . Compatibilidad nativa con tecnologías emergentes de renderizado neural.

Lo que sabemos (y lo que falta por confirmar)

Fabricante : AMD (custom APU para Microsoft).

: AMD (custom APU para Microsoft). Arquitectura : Zen 6 + RDNA 5 + NPU 110 TOPS.

: Zen 6 + RDNA 5 + NPU 110 TOPS. Proceso de fabricación : 3 nm.

: 3 nm. Lanzamiento estimado: 2027, según filtraciones.

2027, según filtraciones. Confirmación oficial: pendiente

Si todo apunta en la dirección correcta, el AMD Magnus APU será el componente que inaugure la era del gaming con IA nativa, marcando un antes y un después en el hardware de consolas.

