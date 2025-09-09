GENERANDO AUDIO...

Foto: Gettyimages

El mundo de Grand Theft Auto (GTA) VI tendría sus propias apps, parodias de Uber, WhatsApp y hasta un bufete de abogados sigue rodeado de filtraciones y rumores, y la más reciente apunta a que Rockstar está cocinando nuevas aplicaciones y sitios web que podríamos ver dentro del juego.

Todo salió a la luz gracias al insider Tez2, uno de los más confiables cuando se trata de noticias de la saga; según compartió en foros especializados, el pasado 27 de mayo se registraron varios dominios bajo servidores de Take-Two, compañía dueña de Rockstar.

Y aunque nada es oficial, todo apunta a que se trata de plataformas ficticias que los jugadores podrían explorar en Vice City, al más puro estilo de entregas anteriores.

¿Qué apps son las filtradas para GTA VI?

Entre los nombres detectados destacan:

What-up.app , la supuesta parodia de WhatsApp que ya había salido en las filtraciones de 2022

, la supuesta parodia de WhatsApp que ya había salido en las filtraciones de 2022 Rydeme.app , que suena a una versión “a lo Rockstar” de Uber

, que suena a una versión “a lo Rockstar” de Uber Buckme.app , que algunos comparan con Patreon o PayPal, aunque otros creen que puede ir más por el lado de la sátira de rodeos y bares del oeste

, que algunos comparan con Patreon o PayPal, aunque otros creen que puede ir más por el lado de la sátira de rodeos y bares del oeste Leonidagov.org , posiblemente una página vinculada al gobierno local de Vice City

, posiblemente una página vinculada al gobierno local de Vice City Brianandbradley.com , que muchos asocian con el bufete Morgan & Morgan de Florida, famoso por demandas colectivas y lesiones personales

, que muchos asocian con el bufete Morgan & Morgan de Florida, famoso por demandas colectivas y lesiones personales Hookers-galore.com , demasiado obvio como para explicarlo

, demasiado obvio como para explicarlo Wipeoutcornskin.com, que sigue siendo un completo misterio

[NO TE VAYAS SIN LEER: Xbox confirma su presencia en el Tokio Game Show 2025 con juegos, hardware y sorpresas]

Aunque Rockstar no ha confirmado nada, no es raro que la compañía registre sitios y dominios antes de lanzar un nuevo juego. Ya lo vimos con GTA IV y GTA V, donde las páginas web internas se convirtieron en parte del ecosistema de sátira social que define a la saga.

Que Jason y Lucía, los protagonistas filtrados de GTA 6, usen una app para pedir un auto en Vice City no suena nada raro. Al contrario, sería el toque moderno que todo fan espera.

Por ahora, todo queda en especulación, pero si algo sabemos de Rockstar es que nunca decepciona con su humor ácido y su crítica a la sociedad. Y si estas apps son reales, Vice City será más caótica que nunca.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]