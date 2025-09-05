Hollow Knight: Silksong arrasa en Steam con más de medio millón de jugadores

GENERANDO AUDIO...

Hollow Knight: Silksong, en cifras, no ha decepcionado. Facebook/Team Cherry

Hollow Knight: Silksong, el indie que pasó a la historia tras colapsar las tiendas en línea para distintas plataformas durante su lanzamiento, la sigue rompiendo.

El hype por la aventura de Hornet en las tierras de Pharloom llevó a que se registraran más de medio millón de jugadores al mismo tiempo en Steam, remarcando su estatus como uno de los títulos más buscados de este año.

Hollow Knight: Silksong y más de medio millón de gamers conectados en Steam

Según publicaciones, el videojuego desarrollado por Team Cherry registró 535 mil 213 jugadores conectados al mismo tiempo durante su primer día.

El esperado metroidvania no decepcionó y con estos números se coloca en el lugar 18 más alto de jugadores conectados simultáneamente en la historia, como destacó Eurogamer.

Cabe mencionar que, para esta cifra, no se ha tomado en cuenta a los gamers que lo juegan en otras plataformas como Nintendo Switch, PlayStation y Xbox, ni la cifra que Silksong alcanzará durante el fin de semana.

Hollow Knight: Silksong: ¿rifa o no tanto?

Ahora una cosa son los números, pero, las preguntas son claras: ¿Silksong está a la altura de las expectativas? ¿Sólo se trata de la euforia de su llegada luego de años de su anuncio?

En Nación Gamer ya lo calamos y si quieres saber si de plano ya es GOTY o se queda corto para el premio, te invitamos a leer nuestra reseña, que encontrarás líneas más abajo.

¿Y tú, ya lo jugaste? ¿Cuántos trofeos ya desbloqueaste?