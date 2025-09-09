Impuesto a videojuegos violentos en México: ¿qué sabemos hasta ahora?

GENERANDO AUDIO...

Impuesto a videojuegos violentos en México, es el tema que tiene toda la atención de la comunidad gamer en el país, luego de que el Paquete Económico 2026 fuera entregado este lunes.

Para que no te agarren desprevenido, o ya estés planeando hacer compras de pánico antes de que sea aprobado, te contamos qué es lo que se ha dicho hasta ahora.

¿Qué sucede con el impuesto a videojuegos violentos en México?

Como se ha mencionado, se trata de una propuesta para gravar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), a aquellos títulos con contenido agresivo, extremo o que no sea apto para menores de 18 años.

Con esto, el objetivo es disminuir el consumo de productos y servicios que resulten negativos para la salud física, mental y social de la población.

Esto debido a que no solo se plantea poner un impuesto a los videojuegos con el contenido ya señalado, también se contempla un gravamen especial a las bebidas azucaradas, tabaco y el servicio de apuestas en línea.

“Por otro lado, estudios recientes han encontrado una relación entre el uso de videojuegos de naturaleza violenta y un nivel más alto de agresión entre los adolescentes, así como efectos sociales y psicológicos negativos como aislamiento y ansiedad” Destaca el documento oficial

Con esto, “se propone establecer un impuesto especial ad valorem del 8% a la prestación de servicios digitales de videojuegos con contenido violento”, explica dicha propuesta que se encuentra en los “impuestos saludables”.

El impuesto abarcaría:

Ventas físicas y digitales de videojuegos

Descargas en línea y membresías

Contenido adicional adquirido dentro de los juegos

También, las plataformas digitales estarían obligadas a inscribirse en el SAT, emitir comprobantes con el impuesto y reportar operaciones. En caso de incumplimiento, Hacienda podrá ordenar el bloqueo temporal de dichos servicios digitales.

¿Qué juegos de video tendrían el impuesto

Como señala el Sistema Mexicano de Equivalencias de Clasificación de Contenidos de Videojuegos, los títulos por los que se cobraría el impuesto serían los que tengan las siguientes clasificaciones:

C: cuyo contenido es apto para personas mayores de 18 años. Pueden contener violencia intensa, derramamiento de sangre, contenido sexual o lenguaje fuerte.

D: contenido extremo y adulto. Pueden incluir escenas prolongadas de violencia intensa, contenido sexual gráfico o apuestas con moneda real.

Para 2026, se estrenarán juegos como Resident Evil 9 Requiem y Grand Theft Auto VI, que entran en dichas clasificaciones.

No es un tema de prohibición

Durante su conferencia de este martes por la mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en cuanto al tema, mencionó que no se trata de una prohibición, sino de seguridad.

Explicó que es parte de una estrategia para evitar la promoción de la violencia a través de los videojuegos y de la atención que los padres de familia deben poner al uso de éstos, así como la clase de títulos que sus hijos puedan jugar en línea.

¿Qué opinas de la propuesta del Impuesto a videojuegos violentos en México?

