Junji Ito ya contaba con reconocimientos. Foto: Gettyimages

Junji Ito, creador de Uzumaki y Tomie fue incorporado oficialmente al selecto grupo de leyendas del cómic mundial; su obra sigue aterrando y fascinando a nuevas generaciones

La sombra del horror japonés ha dejado huella en la historia del cómic mundial. El legendario mangaka Junji Ito fue incorporado al Salón de la Fama de los Premios Will Eisner 2025, durante la Comic-Con de San Diego, consagrándose como uno de los grandes pilares del cómic contemporáneo.

Junji Ito agradece entrar a salón de la fama

Ito, conocido por su estilo perturbador y detallista, agradeció el reconocimiento a través de un mensaje en video transmitido por Viz Media, consolidando su lugar entre leyendas como Osamu Tezuka, Rumiko Takahashi y Moto Hagio. La nominación le fue otorgada desde el 28 de febrero, y fue seleccionado como uno de los seis nuevos miembros votados por la industria.

El terror de Ito no es desconocido para los Eisner: el autor ya había ganado anteriormente por obras como “Lovesickness”, “Remina, Venus in the Blind Spot” y su reinterpretación de “Frankenstein”.

El camino hacia el Salón de la Fama ha sido largo, pero inevitable, ya que su visión única del miedo, su capacidad para plasmar la ansiedad existencial con trazos obsesivos y su influencia en artistas y cineastas de todo el mundo lo hacen un autor imprescindible.

Con este reconocimiento, Ito se convierte en el octavo japonés en entrar al Salón de la Fama, un logro que no solo celebra su legado, sino que confirma que el horror también puede ser eterno.

¿Cuáles son las obras más importantes de Junji Ito?

Entre las obras más reconocidas de Junji Ito destacan “Uzumaki”, “Tomie”, “Gyo”, “Fragments of Horror” y su versión ya mencionada de “Frankenstein”, que le valió premios internacionales. Varias han sido adaptadas al anime, como la serie “Junji Ito Collection” (2018), “Maniac: Japanese Tales of the Macabre” (Netflix, 2024) y “Uzumaki” (Toonami, 2024).

También ha tenido adaptaciones live action, especialmente de “Tomie”, y están en desarrollo películas como “Bloodsucking Darkness”. Su estilo y aportes al terror le han valido múltiples Premios Eisner y el prestigioso premio Inkpot, que hoy lo llevan al Salón de la Fama del Cómic Will Eisner.

