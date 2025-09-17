K-Pop Demon Hunters x Fortnite: Lo que conocemos hasta ahora

GENERANDO AUDIO...

¿Listo para el Takedown? Foto: Gettyimages/Forrnite

Fortnite lo hará de nuevo; pues aunque en las más recientes temporadas ya nos ha sorprendido con la llegada de Peacemaker, Gorillaz, e incluso Beavis y Butt-Head, ahora se prepara para la llegada de K-pop Demon Hunters, pero ¿qué sabemos sobre el grupo del momento en este campo de batalla de Epic Games?

La película animada de Sony Pictures, que ofrece una visión fantástica de la industria pop surcoreana, no solo ha dominado las listas musicales con sus canciones interpretadas por estrellas del K-pop, sino que también se ha convertido en el título original más visto en la historia de Netflix.

¿Qué se sabe sobre K-Pop Demon Hunters en Fortnite?

Aunque quisiéramos decir que ya hay fecha y hora para esta esperada aparición, de momento, gracias a las filtraciones de los expertos en Fortnite, SpushFNBR y Loolo, se sabe que el crossover entre el juego y la película está en camino. Los fans ya se preparan para ver cómo las Huntrix y su música invaden los mapas, skins y emotes de Fortnite, prometiendo un evento que seguramente será un éxito rotundo.

¿Qué podría incluir el crossover de K-Pop Demon Hunters en Fortnite?

Debido a la naturaleza de la película, lo más esperado son los gestos de baile inspirados en las canciones de la película, cada uno con su coreografía única; ¿te imaginas al Jefe Maestro bailando Soda Pop?

Las skins de Rumi, Zoey y Mira, por obviedad; mientras que se especula la inclusión de Derpy, el tigre, que ya conquistó el corazón de los fans. Además, los jugadores podrían disfrutar de referencias a The Saja Boys, y emotes que replican las coreografías virales del K-pop, fusionando la música surcoreana con la dinámica y caótica diversión de Fortnite.

Los rumores también mencionan posibles objetos especiales y armas temáticas, que podrían incluir elementos inspirados en la película, como micrófonos que funcionan como picos o efectos visuales al estilo de los videos musicales de K-pop. Sin duda, Epic Games apunta a un evento que atraerá tanto a fanáticos del juego como a seguidores del K-pop, prometiendo nuevas formas de jugar, bailar y competir en el universo Fortnite.

