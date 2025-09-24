Kojima entra al anime con Death Stranding Mosquito: teaser revela estilo visual experimental

GENERANDO AUDIO...

Foto: Kojima Productions

Hideo Kojima Productions han confirmado un nuevo proyecto animado titulado Death Stranding Mosquito, que expande el universo de Death Stranding con personajes e historias inéditas. El primer tráiler ya fue publicado y ha generado fuerte expectativa entre los fans del juego por su estética singular y atmósfera misteriosa.

¿Qué se sabe de Mosquito hasta ahora?

Mosquito será una película de anime dirigida por Hiroshi Miyamoto y escrita por Aron Guzikowski (Conocido por Raised by Wolves). El estudio encargado del proyecto es ABC Animation Studio.

Hiroshi Miyamoto y Aron Guzikowski (Conocido por Raised by Wolves). es ABC Animation Studio. No se trata de una adaptación directa del videojuego , sino de una historia paralela al universo de Kojima, con personajes nuevos que amplían el lore establecido por los juegos .

, sino de una historia paralela al universo de Kojima, . El teaser no revela fecha de estreno. Hasta ahora lo que más destaca es lo visual y experimental del avance, que combina estilos clásicos y modernos de animación para entregar una propuesta estética intensa.

¿Por qué este proyecto es clave?

El anuncio de Mosquito demuestra que Kojima sigue empujando los límites entre géneros: videojuegos, cine y ahora anime. Al producirlo pero no dirigirlo, deja espacio para colaborar y explorar nuevas visiones dentro de su universo.

Además, la narrativa paralela da libertad para innovar sin depender de los eventos del juego principal, lo que ofrece mayor flexibilidad creativa y permite que nuevos fans se unan al universo sin necesidad de conocer todos los juegos.

Lo que falta saber

Fecha exacta de estreno y si será lanzada en cines o plataformas de streaming.

y si será lanzada en cines o plataformas de streaming. Si habrá episodios adicionales u otros proyectos relacionados que conecten directamente con la temática de los juegos existentes.

relacionados que conecten directamente con la temática de los juegos existentes. Detalles sobre el diseño de personajes, ambientaciones y cómo se integrarán elementos icónicos de Death Stranding, como la lluvia Timefall, los Demorados, las conexiones entre ciudades, etc.

Te recomendamos leer: