La actriz de She-Hulk Tatiana Maslany insta a sus seguidores a cancelar Disney+, Hulu y ESPN tras suspensión de Jimmy Kimmel Live

Tatiana Maslany, llama a suspender suscripcionde de Disney+/ Foto: Disney

Tras la suspensión indefinida de Jimmy Kimmel Live! por parte de ABC, la actriz Tatiana Maslany, conocida por su papel de Jennifer Walters en She-Hulk, sorprendió a sus seguidores al hacer un llamado abierto para cancelar sus suscripciones a Disney+ Hulu y ESPN como forma de protesta.

El programa de Jimmy Kimmel fue detenido tras las críticas que el presentador lanzó sobre el asesinato del activista político Charlie Kirk, un hecho que muchos han señalado como un atentado dirigido. Las palabras de Kimmel, que apuntaban contra el uso político del suceso, derivaron en la cancelación temporal del show nocturno. Para Maslany y otros colegas de la industria, la medida representa un caso de censura y una concesión a la presión política.

La actriz compartió un mensaje contundente en sus redes sociales: “Cancel your @disneyplus @hulu @espn subscriptions!”. Con esto, Maslany no solo se sumó a la protesta, sino que puso en el centro del debate a tres de los servicios más importantes de Disney, invitando a los fans a tomar acción directa como forma de resistencia.

Quienes más se han sumado

Damon Lindelof, guionista y productor de series como Watchmen

guionista y productor de series como Watchmen La actriz Amy Landecker, junto a otros miembros de la comunidad de Hollywood

de la comunidad de Hollywood Sindicatos creativos que ven en la supervisión un precedente peligroso

La reacción de Maslany se ha viralizado y, como era de esperar, provocó divisiones en la opinión pública. Algunos usuarios aplaudieron por enfrentarse a Disney, una de las empresas más poderosas del entretenimiento, mientras que otros consideraron que cancelar suscripciones es un gesto más simbólico que práctico. Sin embargo, la protesta logró colocar el tema en el centro de la conversación digital.

Con esta declaración, Tatiana Maslany demostró que figuras del entretenimiento pueden usar su voz para amplificar demandas colectivas. El desenlace aún es incierto, pero el boicot ya generó un efecto. Abrir una discusión sobre la responsabilidad de las plataformas de streaming y la necesidad de proteger la libertad de expresión en tiempos donde política, cultura pop y medios se cruzan más que nunca.

