La bandera de One Piece, emblema de rebeldía: ondea en protestas de Nepal, Filipinas y Francia

La bandera de One Piece como símbolo de protesta: Foto: Toei Animation

La icónica bandera pirata de los Sombrero de Paja, con su calavera usando un sombrero de paja, ha escapado de las páginas del manga y ha tomado las calles del mundo. Desde Nepal hasta Filipinas y Francia, manifestantes la han usado como símbolo de resistencia contra corrupción, censura y abusos del poder.

¿Por qué una bandera de anime en protestas sociales?

En cada país, el gesto cobra un matiz particular:

En Nepal, estudiantes de la Generación Z, furiosos por la prohibición de redes sociales y escándalos de corrupción, levantaron la bandera en marchas multitudinarias, con enfrentamientos que dejaron decenas de muertos .

furiosos por la . En Filipinas , fue parte de los estándares en manifestaciones contra fondos mal dirigidos tras inundaciones, con jóvenes exigiendo rendición de cuentas.

, fue parte de los estándares en con jóvenes exigiendo rendición de cuentas. En Francia, protestantes antigubernamentales la adoptaron en marchas recientes como símbolo global de oposición.

La razón de su popularidad rádica en la narrativa de One Piece: la tripulación pirata lucha contra gobiernos opresores, sistemas corruptos y desigualdades. Esa idea de romper cadenas caló fuerte entre jóvenes que sienten que sus voces no son escuchadas.

Entre ficción y realidad: el poder de los símbolos

Que una bandera de anime se use seriamente en protestas políticas dice mucho sobre cómo la cultura pop puede trascender. Este emblema ya no representa solo una obra de entretenimiento: se transformó en un estandarte de esperanza colectiva.

Gobiernos en países como Indonesia y Nepal han reprimido su uso, acusándolo de incitar desorden. Pero esa resistencia solo hace que su carga simbólica crezca: en muchos lugares ya no es solo una bandera de protesta local, sino un emblema que une movimientos en Asia, Europa y más allá.

