¡La espera terminó! Arranca la preventa global de la nueva ROG Xbox Ally

| 17:23 | Jonathan Coutiño | Asus ROG
Comienza la preventa del ROG Xbox Ally X/Foto: ASUS

Republic of Gamers (ROG) y Xbox cofirmaron el inicio de la preventa oficial de sus nuevas nuevas consolas portátiles: ROG Xbox Ally y GOG Xbox Ally X. Estos dispositivos combinan la innovación en hardware de ROG con el ecosistema Xbox, llevando la experiencia gamer completa a cualquier lugar sin dudar de la potencia y comodidad.

Dos modelos , un mismo objetivo: gaming pórtatil de alto nivel

  • ROG Xbox Ally: procesador AMD Ryzen Z2 A con (4 núcleos Zen 2, 8 hilos, GPU RDNA 2), 16 GB de RAM LPDDR5X-6400, SSD M.2 de 512 GB y batería de 60 Wh. Diseño compacto y sesiones de juego cómodas y prolongadas.
  • ROG Xbox Ally X: versión de alto rendimiento con procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme (8 núcleos Zen 5, 16 hilos GPU RDNA 3.5 con NPU integrada), 24 GB de RAM LPDDDR5X-8000, SSD M.2 de 1 TB y batería de 80 Wh, además incluye gatillos de impulso y hápitica mejorada para mayor inmersión.

Diseño inspirado en Xbox

Ambos modelos presentan una estructura completamente rediseñada para mayor ergonomía, con agarre texturizado y reposamanos optimizado. El objetivo es trasladar la experiencia de un control Xbox a un dispositivo portátil.

Preventa y lanzamiento global

Xbox y ASUS anunciaron que las preventas de la ROG xbox Ally X y ROG Xbox Ally comienzan en regiones seleccionadas a través de Microsoft Store, ASUS eshop y distribudores globales. El lanzamiento global está programado para el 16 de octubre de 2025.

Los precios variarán según la región y se anunciarán localmente conforme se activen las preventas. Más detalles sobre disponibilidad global y accesorios están disponibles en Xbox Wire y en la página oficial de preventa.

Una nueva era del gaming portátil

ROG Xbox Ally y Ally X reúnen lo mejor de ASUS, Xbox y Windows para ofrecer una experiencia portátil sin precedentes:

  • Experiencia Xbox en pantalla completa inmersiva.
  • Biblioteca unificada con acceso a juegos instalados desde las principales tiendas digitales de PC, incluyendo Xbox, Battle y más.
  • Compatibilidad con Xbox Play Anywhere, Xbox Game Pass, Xbox Cloud Gaming y Xbox Remote Play, haciendo más fácil que nunca llevar tu biblioteca de juegos a cualquier lugar.

Con estas funciones, Xbox y ASUS buscan inaugurar una nueva etapa en el gaming portátil, donde los jugadores puedan acceder a sus títulos favoritos en casa, de viaje o donde quiera que estén.

Te recomendamos leer:

EVA Kabuki hará su debut en el festival del 30 aniversario de Evangelion

Nación Gamer

EVA Kabuki hará su debut en el festival del 30 aniversario de Evangelion

Machamp, Hawlucha y más: así se vio la fusión del CMLL y Pokémon en atuendos y máscaras

Nación Gamer

Machamp, Hawlucha y más: así se vio la fusión del CMLL y Pokémon en atuendos y máscaras

Leyendas Pokémon Z-A x CMLL: hora y dónde ver la función especial en CDMX

Nación Gamer

Leyendas Pokémon Z-A x CMLL: hora y dónde ver la función especial en CDMX

¿Ya hay fecha? Esto sabemos de las próximas películas de Demon Slayer

Nación Gamer

¿Ya hay fecha? Esto sabemos de las próximas películas de Demon Slayer