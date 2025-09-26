¡La espera terminó! Arranca la preventa global de la nueva ROG Xbox Ally

GENERANDO AUDIO...

Comienza la preventa del ROG Xbox Ally X/Foto: ASUS

Republic of Gamers (ROG) y Xbox cofirmaron el inicio de la preventa oficial de sus nuevas nuevas consolas portátiles: ROG Xbox Ally y GOG Xbox Ally X. Estos dispositivos combinan la innovación en hardware de ROG con el ecosistema Xbox, llevando la experiencia gamer completa a cualquier lugar sin dudar de la potencia y comodidad.

Dos modelos , un mismo objetivo: gaming pórtatil de alto nivel

ROG Xbox Ally: procesador AMD Ryzen Z2 A con (4 núcleos Zen 2, 8 hilos, GPU RDNA 2), 16 GB de RAM LPDDR5X-6400, SSD M.2 de 512 GB y batería de 60 Wh. Diseño compacto y sesiones de juego cómodas y prolongadas.

ROG Xbox Ally X: versión de alto rendimiento con procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme (8 núcleos Zen 5, 16 hilos GPU RDNA 3.5 con NPU integrada), 24 GB de RAM LPDDDR5X-8000, SSD M.2 de 1 TB y batería de 80 Wh, además incluye gatillos de impulso y hápitica mejorada para mayor inmersión.

Diseño inspirado en Xbox

Ambos modelos presentan una estructura completamente rediseñada para mayor ergonomía, con agarre texturizado y reposamanos optimizado. El objetivo es trasladar la experiencia de un control Xbox a un dispositivo portátil.

Preventa y lanzamiento global

Xbox y ASUS anunciaron que las preventas de la ROG xbox Ally X y ROG Xbox Ally comienzan en regiones seleccionadas a través de Microsoft Store, ASUS eshop y distribudores globales. El lanzamiento global está programado para el 16 de octubre de 2025.

Los precios variarán según la región y se anunciarán localmente conforme se activen las preventas. Más detalles sobre disponibilidad global y accesorios están disponibles en Xbox Wire y en la página oficial de preventa.

Una nueva era del gaming portátil

ROG Xbox Ally y Ally X reúnen lo mejor de ASUS, Xbox y Windows para ofrecer una experiencia portátil sin precedentes:

Experiencia Xbox en pantalla completa inmersiva .

Xbox en . B iblioteca unificada con ac ceso a juegos instalados desde las principales tiendas digitales de PC, incluyendo Xbox, Battle y más.

unificada con ceso de PC, incluyendo Xbox, Battle y más. Compatibilidad con Xbox Play Anywhere, Xbox Game Pass, Xbox Cloud Gaming y Xbox Remote Play, haciendo más fácil que nunca llevar tu biblioteca de juegos a cualquier lugar.

Con estas funciones, Xbox y ASUS buscan inaugurar una nueva etapa en el gaming portátil, donde los jugadores puedan acceder a sus títulos favoritos en casa, de viaje o donde quiera que estén.

