La hora de la desaparición tiene 100% en Rotten Tomatoes y más razones por la que debes verla; reseña

¿Le atinarás a la teoría correcta?. Foto: Warner

Payasos que no hacen reír, zombis que no muerden, rituales sin explicación y teorías que atrapan al público en un laberinto sin salida… así es “La hora de la desaparición”, la nueva película de Zach Cregger sí, el mismo que nos dejó con pesadillas después de “Barbarian”. Pero si creíste que no podía superarse, esta vez viene con una historia más compleja, más enredada y, para muchos, más aterradora.

Y lo está logrando: la película ya presume un 100% de aprobación en Rotten Tomatoes, lo que ha prendido las alarmas (y expectativas) de todo fan del género. Pero, ¿realmente lo merece? ¿Es solo hype? ¿O estamos ante una de las cintas de terror más interesantes del año? Spoiler sin spoiler: es una experiencia.

¿De qué trata “La hora de la desaparición”, película con 100% en Rotten Tomatoes?

La historia se desarrolla en Maybrook, un pueblo que parece salido de un comercial de seguros: casas grandes, niños felices, jardines perfectos. Todo se derrumba cuando 17 pequeños de la misma clase desaparecen a las 2:17 a.m., dejando a su maestra (Julia Garner) en el centro del caos. Un padre (Josh Brolin), un policía (Alden Ehrenreich), y un director escolar (Benedict Wong) son los encargados de buscar respuestas mientras el misterio se enreda más y más.

¿Qué tiene de especial “La hora de la desaparición”?

Este no es un thriller cualquiera. El montaje se fragmenta con múltiples perspectivas, una estructura desordenada y escenas que podrían parecer confusas… en este tipo de género. No estás viendo una cinta de terror clásica, sino un híbrido entre drama, suspenso y un humor involuntario que aterriza de forma natural.

Los personajes se sienten reales, con motivaciones grises y humanas. Julia Garner brilla con una actuación sólida y emotiva que incluso opaca al esperado Josh Brolin. Hay gore a la antigua, conceptos de los zombis originales, referencias setenteras de suspenso, y hasta payasos perturbadores que hacen que a cada rato tengas una teoría diferente sobre lo que va a pasar a continuación…

Cada escena parece apoyar dos o tres posibles explicaciones… hasta que el guion te cambia las reglas otra vez

¿Y lo malo?

Justo por ese estilo tan peculiar, el inicio del tercer acto puede sentirse lento o incluso frustrante. Hay momentos en los que el espectador ya construyó una teoría convincente, pero el ritmo se detiene justo cuando debería acelerar. No arruina la experiencia, pero sí rompe la tensión acumulada.

Entonces… ¿vale la pena ver “La hora de la desaparición”?, ¿si da miedo?

Sí. Aunque el 100% en Rotten Tomatoes podría parecer exagerado, “La hora de la desaparición” es una propuesta distinta que refresca el género. Tiene una historia intrigante, referencias sólidas y una protagonista que se roba cada cuadro. No es una cinta para todos, pero si te gusta el terror con capas y rarezas, esta merece tu atención porque definitivamente te causará no solo miedo, sino gracia.

¿Cuándo se estrena “La hora de la desaparición?”

Esta aclamada cinta que estamos seguros en unos años será “de culto” llega a los cines de México y el mundo el próximo jueves 7 de agosto. Te invitamos a verla y tener tus teorías a la mano, porque, puede que una de estas sea la causa de la desaparición.

