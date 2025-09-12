La industria del gaming en México responde al IEPS de 8% a los videojuegos

GENERANDO AUDIO...

Gamers Unidos contra el impuesto a los videojuegos/ Imagen: MS Copilot

La industria gamer en México está encendiendo las alarmas: dentro del Paquete Económico 2026, el gobierno federal incluyó una propuesta para aplicar un impuesto IEPS del 8% a los videojuegos considerados violentos.

La medida ha generado reacciones fuertes de asociaciones y estudios nacionales, quienes aseguran que este impuesto podría frenar el crecimiento de la industria, desincentivar la inversión extranjera y mandar un mensaje equivocado al comparar los videojuegos con productos nocivos como el tabaco o el alcohol.

Desde GDMEX (Game Devs Mexico), su presidente Hugo Abel Castro declaró que la postura oficial es clara: buscar el diálogo. La asociación ha enviado cartas a instituciones de gobierno, incluida la oficina de la presidenta Claudia Sheinbaum, para exponer la importancia estratégica del sector en generación de empleos, innovación y exportaciones.

Además, la industria subraya que más del 86% de la facturación de videojuegos en México proviene de exportaciones, lo que muestra su papel clave en la economía digital y creativa. Un impuesto como este podría afectar directamente a coproducciones internacionales con estudios de México y poner en riesgo cientos de empleos especializados en programación, arte digital, diseño de sonido y producción narrativa.

Importancia educativa y cultural

Los videojuegos no son únicamente entretenimiento; también contribuyen a la educación, fomentan la creatividad, el pensamiento estratégico y la resolución de problemas. Universidades y centros de desarrollo en México utilizan videojuegos como herramientas pedagógicas en carreras de ingeniería, diseño, comunicación y psicología.

Ejemplos internacionales

En países como Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, los videojuegos son considerados motores de la economía digital, con políticas que promueven la inversión, la exportación y la innovación tecnológica. Ninguno de estos países ha impuesto gravámenes específicos por “violencia” en los juegos, sino que apuestan por clasificación de contenido y educación digital.

Rueda de prensa confirmada

Este lunes 15 de septiembre a las 10:00 a.m. (hora CDMX), GDMEX ofrecerá una rueda de prensa en colaboración con The Competitive Intelligence Unit (CIU) para presentar cifras, análisis y alternativas a la medida. La invitación es abierta: el objetivo es mostrar que la comunidad gamer y de desarrollo en México está unida y que el país puede ser líder en innovación digital, sin frenar el crecimiento con impuestos que no están respaldados por evidencia científica sólida.

Game Conference MX se une al diálogo y extiende una cordial invitación al gobierno federal y legisladores a abrir un diálogo informado sobre el ecosistema de los jugadores y de la industria de los desarrolladores de videojuegos.

Esta industria es mucho más que entretenimiento: es cultura, educación, desarrollo tecnológico y económico, y un futuro para miles de jóvenes. Estigmatizarla sin un análisis profundo daña a miles de jugadores y desarrolladores de videojuegos, además de enviar un mensaje equivocado sobre la relación entre entretenimiento digital y comportamiento social.

