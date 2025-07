La Nintendo Switch 2 ¿Vale la pena?: Nintendo lo hace de nuevo

GENERANDO AUDIO...

La nueva consola de Nintendo está arrasando en ventas | Nintendo

Ya está disponible la siguiente versión de una de las consolas más importantes de los últimos años: La Nintendo Switch 2. Con un set de novedades tecnológicas, mejoras en su juego en linea y una nueva manera de prestar juegos digitales, apunta alto en ventas y en opiniones, tanto de la crítica cómo de los usuarios. ¿Pero vale la pena? ¿Es suficiente para justificar el gasto, o tal vez aún no es un buen momento para actualizarse?

¿Qué tiene de nuevo la Nintendo Switch 2?

En primera instancia nos encontramos ante una consola con un tamaño mayor a su predecesora. Mientras la Switch 1 tenía una pantalla de 7 pulgadas, la Switch 2 cuenta con una pantalla de 7.9 pulgadas con tecnología LCD y compatible con HDR10 y con una tasa de refresco de 120 Hz en videojuegos compatibles.

No solo el tamaño es diferente, tambien la resolución: Mientras que la primera consola llegaba a un máximo de 1080p en su modo sobremesa y a 720p en su modo portatil, la Switch 2 puede alcanzar 4K a 60 fps en televisores compatibles en su modo “Docked” y 1080p 120 fps en su modo portátil.

Esta mejora gráfica es evidente apenas iniciar algún juego, y esa es otra de las principales carácteristicas de la consola: La retrocompatibilidad.

La mejora en gráficos y en estabilidad es evidente | Nintendo

¿Son compatibles los juegos del Switch 1 en la Switch 2?

En su momento fue una de las preguntas más frecuentes entre los fans. Es bastante grato confirmar que la mayoría de los juegos de la Nintendo Switch 1 son compatibles con la Nintendo Switch 2. De hecho, la consola mejora el desempeño de los juegos de su antecesora, procesándolos a una mayor calidad, estabilidad y rapidez. Hay casos en los que los tiempos de carga que originalmente eran de minutos, se convierten en segundos.

Juegos como The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Splatoon 3 y Captan Toad: Treasure Tracker se ven beneficiados por la mejora técnica de la consola desempeñando de una manera impecable: Sin caidas de cuadros ni largas pantallas de carga. Otros como el icónico Super Mario Odyssey recibieron parches gratuitos de actualización para incrementar su resolución y su frame-rate, convirtiéndose en su versión definitiva.

Super Mario Odyssey vive su versión definitiva | Nintendo

¿Qué juegos están disponibles para la Nintendo Switch 2?

Al día de hoy existen 90 títulos disponibles desarrollados de forma nativa para la Nintendo Switch 2, entre los cuales está Mario Kart World. La emblemática serie recibe una nueva entrega después de 11 años, estando disponible de forma física, digital y en un paquete especial con la consola.

Adicional a estos 90 juegos disponibles de Switch 2, se suma la biblioteca de más de 6,000 juegos de la Switch 1. Así que por juegos no vas a batallar: puedes aprovechar para jugar ese título que nunca probaste, rejugar tus favoritos o experimentar títulos nuevos de la Switch 2.

Con todo este contexto, llegamos a la pregunta obligada y con la cual concluimos esta reseña.

Después de 11 años, tenemos un nuevo Mario Kart | Nintendo

¿Vale la pena la Nintendo Switch 2?

La Nintendo Switch 2 está disponible en 2 versiones: La versión sin juego con un costo de $13,599 MXN y la versión con Mario Kart World en $14,899 MXN. El precio puede variar entre promociones y ofertas.

Sin embargo, es importante tomarlo en cuenta para responder la pregunta. En conclusión, la Nintendo Switch 2 vale totalmente la pena: una actualización gráfica necesaria, retrocompatibilidad, portabilidad y comodidad son solo algunas de las características a destacar. Lo que se tendría que evaluar más bien sería el momento de la compra.

Si bien la necesidad de tener las actualizaciones tecnológicas más recientes ya es un común denominador en nuestra sociedad consumista, la Nintendo Switch 2 será un muy buen regalo para las Fiestas Decembrinas, sobre todo si se aprovecha con alguna oferta de meses sin intereses o cashback.

Aunque si lo que quieres es aprovechar desde ya Mario Kart World, revisitar juegos queridos del Switch 1 o terminar los pendientes con un mejor desempeño, la Nintendo Switch 2 es una compra segura.

La Nintendo Switch 2 vale totalmente la pena | Nintendo

