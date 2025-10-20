La película de Sleeping Dogs vuelve a la carga: Guion en borrador completo según Simu Liu

GENERANDO AUDIO...

Se confirma el primer borrador del guion Sleeping Dogs/ Foto: PlayStation

Después de años en el limbo del desarrollo, la adaptación cinematográfica de Sleeping Dogs parece por fin retomar impulso. Simu Liu —actor y productor vinculado al proyecto— confirmó que el primer borrador del guion está terminado, lo que marca un paso clave hacia su producción.

Antecedentes del proyecto

Originalmente anunciada en 2017 con Donnie Yen como protagonista, la película enfrentó múltiples obstáculos y fue incluso declarada cancelada. Liu tomó el relevo en 2024-25, asumiendo tanto el rol protagónico como el de productor, con la misión de revivir la adaptación.

¿Qué significa el borrador entregado?

Un guion completo indica que el proyecto ha superado una fase temprana de ideas y está listo para avanzar hacia producción-preproducción.

Liu reveló que los derechos de Square Enix están "bien manejados", y el problema ha sido convencer estudios para invertir en la visión del film.

Aun así, no hay fecha de rodaje ni lanzamiento confirmados —la finalización del guion es solo el comienzo de un camino tan incierto como emocionante.

in honour of our sleeping dogs script draft being done, here’s my sleepy dog 👍 pic.twitter.com/l1KsFNDj5V — Simu Liu (@SimuLiu) October 18, 2025

Qué esperar para los fans

El juego original Sleeping Dogs (2012) mezclaba mundo abierto, artes marciales estilo cine de Hong Kong y una historia de infiltración en tríadas —y la película apunta a mantener ese espíritu.

Liu interpretaría al icónico Wei Shen, dando acción intensa y ambiente urbano.

. Si todo sale bien, esta adaptación puede ser una de las pocas que honra su material de origen mientras abraza el formato cinematográfico.

