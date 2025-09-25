Leyendas Pokémon Z-A x CMLL: hora y dónde ver la función especial en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Ve todos los detalles de la función especial. Foto: Pokemon.com

El crossover más inesperado del año ya está aquí: Leyendas Pokémon Z-A x CMLL llega este 25 de septiembre de 2025 para tomar la mítica Arena México con una velada épica que une la cultura gamer con la tradición de la lucha libre.

La gran estrella de la noche será Mega-Hawlucha, la megaevolución del Pokémon inspirado en el pancracio mexicano, que hará su debut oficial dentro del universo de Leyendas Pokémon: Z-A.

Cartelera de combates Pokémon x CMLL

La función especial en la Ciudad de México (CDMX), no solo celebra a Mega-Hawlucha, también presenta duelos de alto nivel entre técnicos y rudos. Los equipos están inspirados en Pokémon tipo Lucha: Team Hawlucha vs Team Machamp.

Cartelera confirmada:

Futuro & Max Star vs Felino Jr. & Stuka Jr.

Kira, Catalina, Skadi vs Candela, Persephone, Reyna Isis

Dulce Gardenia, Fuego, Templario vs Ángel de Oro, Los Villanos

Estelar: Máscara Dorada, Místico y Titán vs Cavernario, Hechicero y Volador Jr.

¿Dónde ver Leyendas Pokémon Z-A x CMLL?

Si no alcanzaste boletos para la Arena México (que volaron en minutos), podrás vivirlo en tiempo real gracias a la transmisión en vivo desde las 18:45 horas por:

Mega-Hawlucha: el verdadero protagonista

Más que un simple reveal, Mega-Hawlucha es un guiño a la lucha libre mexicana y al ADN competitivo de Pokémon.

Su diseño y movimientos potenciados, como la Plancha Voladora, lo convierten en un ícono que une generaciones de fans.

Un evento que rompe fronteras

Con Leyendas Pokémon Z-A x CMLL, la Ciudad de México se convierte en el punto de encuentro entre videojuegos, cultura pop japonesa y lucha libre. Un evento histórico que quedará en la memoria de gamers y aficionados al ring.