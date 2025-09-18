Light of Motiram vs Horizon: Tencent responde a demanda de Sony

GENERANDO AUDIO...

Tencent asegura que Horizon, de Sony, tampoco es completamente original. Foto: AFP

El pleito gamer del año sigue subiendo de nivel, como se ha dado a conocer en distintos medios de comunicación, Sony demandó a Tencent alegando que su próximo videojuego, “Light of Motiram”, es básicamente un copy-paste del exitoso “Horizon”.

Pero en Tencent ya saltaron en su defensa, niegan todo y acusan a Sony de querer monopolizar elementos que no inventaron.

Según la empresa china, los parecidos entre “Light of Motiram” y “Horizon” no son plagio, sino conceptos clásicos que llevan décadas en la industria.

Para probarlo, citaron juegos como “The Legend of Zelda”, “Far Cry”, “Outer Wilds”, “Enslaved” y hasta “Biomutant”.

Tencent asegura: “Horizon” tampoco es tan original como parece

La defensa de Tencent va más allá y recordó que Guerrilla Games, desarrolladora del juego de Sony, admitió hace años que “Horizon Zero Dawn” tenía fuertes similitudes con “Enslaved: Odyssey to the West”. Jan-Bart Van Beek, uno de los creativos de la franquicia, lo reconoció abiertamente en 2013.

Así que, según Tencent, Sony no puede reclamar exclusividad sobre elementos que ellos mismos aceptaron haber tomado de otro lado.

De la misma manera, Tencent argumenta que Sony demandó a las filiales equivocadas. En lugar de ir contra Polaris Quest, Aurora Studios y Proxima Beta PTE Ltd. —los estudios que realmente trabajan en “Light of Motiram”—, Sony fue contra divisiones que ni pintan en el proyecto.

Y ojo: “Light of Motiram” ni siquiera ha salido. Su lanzamiento está previsto para 2027.

¿Round para quién?

Mientras tanto, Tencent ya ajustó algunos materiales de “Light of Motiram” para diferenciarlo más de “Horizon” y evitar broncas millonarias. Parece ser que la batalla legal apenas empieza.

