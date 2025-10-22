Luigi’s Mansion regresa a Switch 2 y revive el terror más tierno de Nintendo

GENERANDO AUDIO...

¿Quién se espantará más Luigi o tú? Foto: Nintendo

El otoño no podría ser más spooky, pues Nintendo acaba de confirmar que Luigi’s Mansion, aquel icónico juego de “terror acogedor”, regresa. Esta joya gamer se suma al catálogo de Nintendo Classics dentro de Switch Online + Paquete de Expansión, lo que significa que podrás volver a cazar fantasmas (y gritar un poco) desde la nueva consola híbrida.

El anuncio no sorprendió del todo, ya que el título figuraba en la lista inicial de lanzamientos clásicos junto a F-Zero GX, Soul Calibur 2 y The Legend of Zelda: The Wind Waker. En semanas recientes, se añadieron Mario Smash Football (Super Mario Strikers) y Chibi-Robo, dejando en espera a varios favoritos como Super Mario Sunshine, Fire Emblem: Path of Radiance, Pokémon XD: Gale of Darkness y Pokémon Colosseum.

Luigi’s Mansion regresa con más alma que sustos

Cuando Luigi’s Mansion se estrenó en 2001, fue polémico, ya que era el primer juego de lanzamiento de una consola Nintendo sin Mario como protagonista. Además, su corta duración (unas pocas horas) decepcionó a algunos. Pero con el tiempo, se convirtió en una de las experiencias más queridas de la saga, una aventura de humor, acertijos y sustos encantadores.

El juego sigue a Luigi explorando una mansión infestada de fantasmas, armado con su aspiradora Poltergust 3000, en busca de su hermano perdido. Su mezcla entre lo tétrico y lo adorable marcó una nueva cara para Nintendo.

Desde entonces, llegaron dos secuelas (en 3DS y Switch) y un remake, siendo Luigi’s Mansion 3 uno de los mejores títulos de la actual generación. ¿Y lo mejor? Los fans sospechan que Luigi’s Mansion 4 podría estar en desarrollo para Switch 2.

¿Cuándo llega Luigi’s Mansion?