Así se vivió esta inesperada fusión. Foto: CMLL

La lucha libre mexicana vivió una de sus noches más memorables ayer, 25 de septiembre, cuando la mítica Arena México se transformó en la “Arena Pokémon”; en un evento organizado por Pokémon Company y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), miles de fans fueron testigos de un crossover que no sabían que necesitaban hasta que lo vieron.

Durante dos horas, cuatro batallas captaron la atención de 20 mil entrenadores que al filo de su asiento disfrutaron de un espectáculo único. El duelo que se robó los reflectores fue el de Místico como Hawlucha frente a Hechicero convertido en Machamp, una auténtica fantasía gamer llevada al ring, pero no solo estos luchadores dieron vida a un pokémon, a continuación te dejamos la lista con todas las fusiones que se vieron ayer.

¿Qué luchadores que se convirtieron en un pokémon?

Como ya mencionamos, uno de los momentos más celebrados fue la aparición de Místico como Hawlucha, quien portó no solo una máscara con plumas y colores del personaje, sino también un par de alas verdes en honor al pokémon inspirado en esta cultura. Su rival fue el icónico luchador conocido como Hechicero, que con un atuendo azul y gris que logró dar vida a Machamp, quien con sus cuatro brazos pretendía ganar la contienda.

Aunque claro, al estilo de la animación presentada momentos antes, el team Hawlucha logró remontar y ganar 2 de 3 caídas.

Al final de este combate, el famoso luchador mexicano Soberano Jr. caracterizado de Gengar con un atuendo en tonos morados, picos y orejas negro, entregó el cinturón especial de la noche al team Hawlucha.

Respecto al lado de las amazonas, La Catalina presentó un colorido traje inspirado en Sylveon con tonos rosado y cintas mágicas que encantó al público. Kira se robó al público cuando salió vestida como Togepi al portar una máscara blanca con triángulos de colores junto con un body con el mismo estilo, durante todo el combate más de uno gritaba “dale Togepi”. Finalmente, Skadi cdió vida a Mega Charizard, al hacer una icónica entrada colgando un par de alas naranjas y detalles de dragón que encendieron el recinto.

Otros luchadores que inspiraron su oufit en tonos de los personajes fueron:

Fuego en moltres, aunque algunos fans cuestionan que el luchador siempre porta esos colores

Titán en Incineroar, al igual que con Fuego, los entrenadores Pokémon tienen sus dudas

Villanos en equipo Rocket, esto se cree solo por las tonalidades de las vestimentas

Felino Jr. agregó unas pokébolas a su máscara

La función especial sirvió como antesala al estreno de “Leyendas Pokémon ZA”, videojuego que llegará el próximo 16 de octubre a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, y que promete ser uno de los lanzamientos más esperados del año. La velada dejó claro que cuando el mundo gamer y el ring se unen, el resultado puede ser espectacular.

