Man of Tomorrow: James Gunn confirma secuela de Superman ¡y ya tiene fecha!

David Corenswet también confirmó la película. Foto: AFP

Man of Tomorrow, es el título de la secuela de la película de Superman, confirmadísimo por el mismo James Gunn, codirector ejecutivo y copresidente de DC Studios.

Fue durante la mañana de este miércoles cuando Gunn, a través de su cuenta de Instagram, compartió una ilustración, hecha por la leyenda de los cómics y de DC, Jim Lee, donde podemos ver al “último hijo de Krypton”, junto a Lex Luthor, quien luce su famosa armadura.

¿Cuándo se estrenará Man of Tomorrow, secuela de Superman?

James Gunn no se limitó a dar el título de la próxima película de Superman en el DC Universe (DCU), en su publicación, el cineasta también reveló la fecha del estreno.

Será el próximo 9 de julio de 2027 cuando volveremos a ver a “Sups” salvando el día.

Con esto, Gunn confirma lo que hace tiempo dijo, ya que, en los planes y futuro del DCU se contempla una saga de cintas dedicadas al personaje creado por el escritor Jerry Siegel y el artista Joe Shuster, allá por el año 1938.

James Gunn no fue el único en confirmar la próxima película de Superman

Por su parte, David Corenswet, actor que dio vida al kryptoniano en su última entrega cinematográfica, también usó su cuenta de Instagram para anunciar el filme.

Así como James Gunn, también usó una ilustración en la que se aprecia el alter ego de Clark Kent junto a su archienemigo, de la mano del artista Jorge Jimenez.

Obviamente, Nicholas Hoult, quien interpreta a Luthor, uno de los dos villanos más importantes en DC Comics, no se quedó atrás e igual, con una lámina del artista Mitch Gerads, anunció el próximo estreno de Man of Tomorrow para julio de 2027.

Parece ser que el éxito de la primera película y su ideología del “verdadero punk rock”, que generó ganancias de 612 millones de dólares en la taquilla a nivel mundial, dejaron el camino puesto para ver a Superman por mucho rato en la pantalla grande.

Antes de volver a ver a “Sups”, no olvidemos el estreno de Supergirl, protagonizada por Milly Alcock, programado para junio del próximo año. Ojalá y vuelva Krypto en las próximas entregas…

