Mario Bros cumple 40 años: 40 datos que quizá no sabías del fontanero más famoso del mundo

¿Conocías estos datos? Foto: Gettyimages

El 13 de septiembre de 1985 se lanzó “Super Mario Bros” en Japón, título que no solo cambió la historia de los videojuegos, sino que convirtió a Mario en un ícono cultural. Hoy, a 40 años de aquel debut en NES, celebramos al personaje de Shigeru Miyamoto con 40 datos curiosos y verídicos sobre su legado.

Curiosidades de Mario Bros

Mario apareció por primera vez en “Donkey Kong” (1981), donde se llamaba “Jumpman” Su nombre fue inspirado en Mario Segale, dueño de las bodegas que Nintendo rentaba en EE.UU Shigeru Miyamoto, creador de la saga, primero lo pensó como carpintero En “Mario Bros” (1983) pasó a ser plomero junto a su hermano Luigi Su gorra y bigote surgieron por limitaciones gráficas

Mario mide oficialmente 1.55 m Ha protagonizado más de 200 videojuegos Ha tenido oficios como doctor, árbitro, piloto y golfista Mario fue clave para salvar la industria tras la crisis del videojuego de 1983 Es más reconocido que Mickey Mouse en encuestas de los 90

Curiosidades de personajes y villanos de Mario Bros

La Princesa Peach debutó en 1985 Bowser, su eterno rival, también apareció ese año Yoshi llegó en “Super Mario World” (1990) Wario fue creado en 1992 como su enemigo Waluigi debutó en Mario Tennis (2000)

“Super Mario 64” (1996) revolucionó las plataformas 3D Charles Martinet fue su voz oficial de 1991 a 2023 Mario también ha compartido juegos con Sonic desde 2007 “New Super Mario Bros” (2006) regresó a las raíces 2D La saga superó las 500 millones de copias vendidas

Más allá de las consolas Mario Bros es un ícono de la cultura pop

Mario apareció en cómics, manga, cereales y series animadas Fue interpretado por Bob Hoskins en la película de 1993 En 2023, Chris Pratt le dio voz en la cinta animada de Illumination Tiene un rival histórico: Donkey Kong, aunque luego fueron aliados Mario fue incluido en el Salón de la Fama del Videojuego en 2015

En Japón, Bowser se llama Koopa El traje Tanooki proviene de una leyenda japonesa del mapache mágico En “Super Mario Bros 3” todo es una obra de teatro Miyamoto reveló que Mario tenía 24 años en 1985 En distintos juegos es zurdo y en otros diestro

La saga de Mario Bros sigue viva

El primer portátil de Mario fue “Super Mario Land” (1989) “Legacy of Kain”: Defiance y otros títulos llegaron en aniversario pasados Nintendo celebró los 35 años de Mario en 2020 con “Super Mario 3D All-Stars” En 2025, por sus 40 años, Nintendo anunció novedades para Switch 2 Y sí, Mario sigue siendo la mascota más querida de Nintendo

Y unos extras para fans de hueso colorado

Mario apareció como árbitro en “Punch-Out!!” Ha participado en los Juegos Olímpicos virtuales Su primera princesa fue Pauline, en Donkey Kong El “Mario Mario” como apellido solo existe en la película de 1993. Y aunque ha pasado por cientos de aventuras, sigue siendo el mismo fontanero que conquistó al mundo en 1985

Mario cumple 40 años más vigente que nunca, desde su debut en 8 bits hasta su llegada a Switch 2, el bigotón de gorra roja sigue reinando en la historia del gaming.

