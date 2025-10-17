Marvel Rivals se infecta: llega el modo Zombi inspirado en la nueva serie

GENERANDO AUDIO...

Ellos no vienen a salvarte, vienen por ti. Foto: Facebook/Marvel Rivals

El universo de “Marvel Rivals” está por volverse mucho más oscuro, pues el shooter que según varios revivió a los superhéroes en los videojuagos, estrenará su primer modo PvE, una experiencia especial inspirada en la serie “Marvel Zombies” de Disney+.

En esta nueva modalidad, los jugadores se enfrentarán a hordas interminables de no muertos mientras intentan contener una invasión que amenaza con devorar toda la ciudad. El evento llega justo a tiempo para la temporada de Halloween, y promete combinar acción frenética, héroes legendarios y toneladas de referencias al lado más macabro del universo Marvel.

Supervivencia, poder y caos: así será el modo “Zombie” en Mrvel Rivals

El productor ejecutivo de Marvel Games, Danny Koo, y el director de streaming de Marvel Studios, Brad Winderbaum, confirmaron a través de un video en Youtube, que el equipo de “Marvel Rivals” colaboró directamente con Marvel Animation para crear este evento especial.

Los jugadores podrán elegir entre Thor, Blade (solo estos dos si salen en la serie), Magik, Jeff y Punisher, cada uno con habilidades únicas para abrirse paso entre los infectados. Desde los relámpagos divinos de Thor, las cuchillas lunares de Blade, y el corta y troza del adorable Jeff, cada ataque promete una dosis de caos visual.

En esta versión, los jefes finales serán Wanda, la Reina de los Muertos y Namor, quienes en la serie también son los zombies más poderosos de la tierra infectada.

Tras el anuncio del evento, cientos de fans han demostrado su interés por unirse a la comunidad Rivals, pues a casi un mes del estreno de Marvel Zombies, los marvelitas aún se encuentran hypeados por esta serie que dejó un debate sobre su argumento.

¿Cuándo estará disponible la modalidad de Zombies en Marvel Rivals?

El modo Zombi de “Marvel Rivals” estará disponible el 23 de octubre en PC (Steam y Epic Games Store), PlayStation 5 y Xbox Series X|S.