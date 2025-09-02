Marvel Zombies estrena tráiler: ¿Quiénes sobreviven, mueren y se infectan?

GENERANDO AUDIO...

¿Qué pasaría si los zombies se apoderan de Marvel? Foto: Disney+

Como exploramos en “What If…?“, no en todos los universos los héroes logran vencer el mal; esto se ve en Marvel Zombies, la nueva serie para +18 que acaba de estrenar su tráiler oficial en Disney+. Aquí no hay bandos; pues tanto héroes como villanos luchan por sobrevivir mientras un virus hacen que todos sucumban ante el evangelio del hambre.

El avance al son de “Baby Metal”, nos muestra escenas impactantes y un nivel de gore más alto que cualquier cosa vista en alguna serie de la franquicia de superhéroes, con personajes icónicos enfrentando situaciones desesperadas.

¿De qué trata Marvel Zombies según el tráiler?

La serie continúa con el universo alternativo del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) mostrado en “What if?”, donde un virus traído del Reino Cuántico infecta a héroes y villanos, convirtiéndolos en zombies sedientos de poder y sangre. Los supervivientes deben enfrentarse a amigos y enemigos que alguna vez fueron aliados, mientras intentan descubrir cómo detener la plaga y salvar lo que queda del mundo.

Entre los personajes que luchan por sobrevivir están Yelena Belova, Red Guardian, Shang-Chi, Blade, Black Panther, Spider-Man, Thor (de quién no se supo nada en “What If?”, Dr. Strange, Ant man y América Chávez, junto a otros como Kate Bishop, Ms. Marvel y Blade, quien hace su primera aparición en una serie del UCM.

¿Quiénes están infectados en Marvel Zombies?

El nuevo tráiler confirma que la plaga no respeta rangos ni poderes (muy similar a la del cómic). Entre los infectados aparecen Los Eternos, Abominación, Avispa, Ghost y Ojo de Halcón. A ellos se suman figuras clave como Namor, quien incluso demuestra su brutalidad asesinando a un sobreviviente de una manera inesperada, además de Okoye y otros personajes de Wakanda.

Cabe destacar, que a diferencia del cómic, en esta versión, los zombies no saben usar del todo sus poderes

También veremos versiones zombificadas de Capitán América, Scarlet Witch, Zeús, Thanos con las Gemas del Infinito y otros pesos pesados del UCM que ahora solo buscan saciar su hambre de sangre.

Algunos de los momentos más impactantes que nos dejó el tráiler son:

Barón Zemo , eliminado al instante por un Zeus zombie

, eliminado al instante por un Spiderman siendo el cazador de zombies matando una horda con sus telarañas

siendo el cazador de zombies matando una horda con sus telarañas Namor mostrando su poder y siendo temido por los sobrevivientes

¿Cuándo se estrena Marvel Zombies?

Marvel Zombies tendrá 4 episodios de 30 minutos cada uno y será la decimoquinta serie de Marvel en Disney+. Los fans pueden esperar un viaje intenso, con violencia extrema, decisiones desesperadas y un UCM que se atreve a mostrar su lado más gore hasta el momento.

La serie llega el miércoles 24 de septiembre a Disney+, disponible a nivel mundial, lista para mostrar un universo que nunca habíamos imaginado… y que probablemente nos hará cuestionar quién sobrevive y quién se somete al evangelio del hambre.

