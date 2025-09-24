Marvel Zombies: primeras impresiones de la serie que causó hype con un tráiler

GENERANDO AUDIO...

¿Éxito o solo otra serie a medias? Foto: Marvel/Facebook

La espera se acabó, “Marvel Zombies” ya está disponible en Disney+ y, aunque el hype estaba por las nubes, la realidad es que la serie llega con claroscuros, en Nación Gamer ya nos aventamos este especial, por lo que te dejamos nuestras primeras impresiones.

Por un lado, cumple con la promesa de mostrarnos un universo apocalíptico lleno de superhéroes convertidos en muertos vivientes; pero por otro, desde el arranque se nota que este proyecto fue concebido como película.

Un inicio que delata su origen de película

Los primeros minutos son la prueba más clara de que “Marvel Zombies” estaba pensada como un largometraje animado. El ritmo es lento, con introducciones largas, lo cual no sería problema en cine, pero en serie puede hacer que la gente se desconecte.

Marvel decidió dividir la historia en cuatro episodios debido a los eternos pleitos de derechos con Sony y Spider-Man, y eso dejó cicatrices en la narrativa.

Una vez que ocurre el primer deceso (el cual ya se esperaba por las diversas teorías que rondaron sobre la serie, pero que aun así impacta por la manera en la que ocurre), la cinta comienza a avanzar.

Si bien, la animación lograr mostrarnos escenarios oscuros, explosiones y una dirección artística que le da un aire melancólico y brutal. El problema es que Disney no se atrevió a dar el salto completo al gore a pesar de lo que se nos mostró en el tráiler; pues el clásico y esperado, tono sangriento, grotesco y sin filtros de la obra Robert Kirkman, no está presente; hay violencia, sí, pero más contenida.

Hablando del cómic, se agradece que esta versión dirigida por Bryan Andrews, corrige errores clásicos de la historia de 2005; pues ahora el virus ahora tiene lógica y respeta poderes que no solo dan esperanza a los sobrevivientes, sino que también aportan coherencia al caos.

¿Dualidad? Marvel Zombies nos presenta muertos inteligentes y héroes con grietas

Una vez más, Marvel nos muestra a los fans que tiene la capacidad de entregar personajes bien construidos, justificados y hasta “rotos” en el sentido que exponen todo su poder en la pantalla. Ejemplo de ello es Namor, quien se muestra como una amenaza nivel Hulk y Okoye, pues al igual que en Wakanda, se luce como líder del ejército de la gran villana Wanda “la reina de los muertos”.

Sin embargo, la frase “Marvel lo hizo de nuevo” también involucra hablar de los personajes que se sienten desperdiciados. Entre sacrificios que impactan de momento, pero al analizarse no tienen lógica y héroes como Ikaris que solo parece aparecer para “cubrir huecos” sin mayor desarrollo, la entrega presenta fallas que pudieron mejorarse.

Eso si, las batallas que se presentan cumplen con el fanservice y la fantasía de más de un marvelita

¿Vale la pena ver esta nueva versión de los zombies más poderosos del planeta?

Con un final que no cierra del todo su historia y que deja más preguntas que respuestas, Marvel podría expandir todavía más este universo de horror y mejorar algunas de sus fallas.

Marvel Zombies presenta un tono más adulto, pero se resiente en ritmo y falta de brutalidad. La primera impresión es buena, aunque no perfecta. Con más sangre y menos tropiezos narrativos, pudo ser una obra maestra. Por ahora, se queda en un sólido 3.5 de 5, suficiente para emocionar, pero no para devorar del todo.

