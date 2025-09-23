Marvel Zombies: teorías locas que podrían cumplirse en la serie más sangrienta de Marvel

GENERANDO AUDIO...

¿Listo para caer ante el virus del hambre? Foto: Marvel/Facebook

El estreno de “Marvel Zombies” en Disney+ tiene a los fans comiéndose las uñas (y no en modo zombie). Y como en cada producción de Marvel, las teorías ya están más vivas que nunca. Desde la verdadera naturaleza del virus hasta los posibles sacrificios de los héroes más queridos. Aquí reunimos las predicciones más sonadas que podrían marcar el rumbo de la serie.

El virus de Marvel zombies podría venir de un lugar diferente al reino cuántico

Una de las teorías más potentes asegura que el virus el cuántico funciona como una mente colmena que escarba en los recuerdos de los infectados para rastrear a los demás. Por otro lado, se especula que en realidad sería una extensión del Darkhold, oculto en el reino cuántico, lo que explicaría la brutal conexión que Wanda tendría con la infección.

Personajes que podrían caer… o resistir en Marvel Zombies

Las predicciones sobre los héroes y villanos son igual de brutales que el virus.

Eternos : al ser sintéticos, se dice que estarían medio infectados y luchando constantemente contra sus propios impulsos.

: al ser sintéticos, se dice que estarían medio infectados y luchando constantemente contra sus propios impulsos. Shang-Chi : podría ser infectado, pero sus 10 anillos lo mantendrían a raya.

: podría ser infectado, pero sus 10 anillos lo mantendrían a raya. Wenwu : se sacrificaría para heredarle los anillos a Shang-Chi y Katy.

: se sacrificaría para heredarle los anillos a Shang-Chi y Katy. Carol Danvers : habría caído tras enfrentar a un Thanos zombie, aunque el Titán antes de morir resucitaría a otros héroes caídos.

: habría caído tras enfrentar a un Thanos zombie, aunque el Titán antes de morir resucitaría a otros héroes caídos. Namor : moriría debido a que los Talokanitas fueron alcanzados por el virus.

: moriría debido a que los Talokanitas fueron alcanzados por el virus. Kate Bishop : sería de las primeras en ser convertidas.

: sería de las primeras en ser convertidas. Entre las muertes filtradas se mencionan nombres como Marc Spector, Thor, Valquiria, Pantera Negra y hasta Hércules.

Además, se habla de cameos de Hulk, Bucky, Punisher, Matt Murdock, Kingpin, She-Hulk y hasta Sentry.

En esta versión, Wanda no solo estaría infectada, también mantendría la inteligencia y astucia que vimos en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Su hambre la dominaría, pero usaría su poder para impedir que los héroes encontraran una cura.

La teoría asegura que la bruja escarlata tendría tanta conexión con el virus porque este no es más que una parte del Darkhold reescrito y oculto en el reino cuántico. Así, Wanda sería prácticamente la pieza central de la infección, usando su magia para manipular a los sobrevivientes y acabar con ellos uno a uno.

¿Cómo podría terminar Marvel Zombies?

Los fans apuntan a un cierre muy parecido al de “What If?”: el Doctor Strange Supremo teletransportaría a los zombies para que Ultrón los enfrente. Otra hipótesis es más oscura: Wanda haría creer a los sobrevivientes que ganaron, cuando en realidad estarían cayendo uno a uno en su trampa mágica. Y la imagen filtrada de un Spider-Man zombie ha hecho crecer aún más esta teoría. Una teoría más dice que Spiderman al ser el ser ancla de ese mundo es la cura.

¿Y habrá temporada 2?

Aunque no está confirmado, se cree que una segunda temporada podría ser más fiel a los cómics de Robert Kirkman, mostrando a todos los héroes ya zombificados viajando a otros universos para seguir expandiendo la infección. Una amenaza multiversal que pondría en jaque a cualquier versión de los Vengadores.

