Metal Gear regresa con un éxito en ventas/ Foto: PlaySation

El regreso de Snake no pasó desapercibido. Konami anunció que Metal Gear Solid Delta: Snake Eater vendió más de 1 millón de copias en sus primeras 24 horas en el mercado, sumando ventas físicas y digitales en todas las plataformas disponibles

La cifra convierte al remake en uno de los lanzamientos más exitosos del año y demuestra el poder que sigue teniendo la saga de Hideo Kojim, incluso sin la participación directa del creador, se encuentra disponible en PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC.

Un clásico reinventado

El remake revive la historia de Snake en plena guerra fría, con gráficos actualizados y jugabilidad pulida para adaptarse a nuevas generaciones. Pese a que conserva la esencia del original, se han añadido mejoras visuales y de control que lo acercan a los estándares actuales.

Récord de ventas en 24 horas

El título, del clásico Metal Gear Solid , alcanzó el millón de unidades en su primer día, un logro que Konami celebró con una imagen conmemorativa en redes sociales. La comunidad reaccionó con entusiasmo, aunque también hubo comentarios críticos por el rendimiento técnico en ciertas plataformas

No todo fue perfecto

Algunos jugadores reportaron problemas de rendimiento:

caídas de meramente en PC y consolas

Críticas al pulido técnico en ciertas escenas

Aun así, el éxito comercial parece opacar las quejas iniciales.