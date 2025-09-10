Mientras sufres con Hornet, speedrunners ya acabaron Hollow Knight: Silksong en menos de 2 horas
Hollow Knight: Silksong sigue dando de qué hablar, primero se volvió icónico tras un lanzamiento esperado durante años, pero eso no fue suficiente y rompió internet luego de que las stores colapsaran por tantos gamers que querían descargarlo.
Luego, arrasó en Steam con más de medio millón de jugadores en línea al mismo tiempo. Todo este hype subió aún más al momento de lidiar con su dificultad. Ya sabíamos que no iba a estar fácil pero no como muchos memes lo llegaron a plasmar.
Como sea, Silksong, que podría perfilarse como uno de los candidatos al GOTY, vuelve a ser nota, esto mientras varios sufren junto a Hornet ya hay personas que han terminado el juego en tiempo récord, de hecho, uno lo logró en menos de 90 minutos.
Speedrunners ya acabaron Hollow Knight: Silksong en tiempo récord
Como reporta Eurogamer, el jugador Onaku logró llegar a los créditos, sin importar el camino, con un tiempo de una hora con 45 minutos y 47 segundos.
Uno que es un jugador del montón dirá: “sí que fue rápido”, pero, como si eso no fuera suficiente, poco después, alguien más logró completar el juego en menos tiempo.
- Se trata del usuario BlueSR, quien completó la aventura en Pharloom en una hora con 26 minutos y 20 segundos.
Ambos speedrunners han compartido sus partidas en YouTube, aunque están llenos de spoilers para quienes apenas arrancan la aventura con Hornet.
Lo interesante es que la comunidad de este tipo de jugadores apenas está calentando motores, y todo apunta a que los tiempos seguirán bajando conforme se encuentren rutas, glitches y nuevas estrategias.
Cabe mencionar que la ficha oficial de Silksong en la web de Speedrun no estará abierta hasta el 1 de octubre, hasta esa fecha, se empezarán a validar categorías, tiempos y reglas oficiales para el récord mundial.
Speedrunners vs. gamers comunes
Mientras tanto, los jugadores casuales tienen otros retos. Según los logros de Silksong, terminar el juego al 100% puede tomar hasta 30 horas, pero también hay un trofeo llamado “Speedrunner”, que consiste en acabarlo en menos de 5 horas.
- Un reto nada sencillo, pero claramente posible para los más dedicados.
Así que ya sabes, mientras tú sigues explorando cada rincón de Pharloom o estás atorado con ese jefe que parece imposible, alguien probablemente ya acabó Hollow Knight: Silksong por tercera vez y busca bajar un par de minutos más a su marca.
¿Te animarías a intentar un run rápido de Silksong, o prefieres disfrutarlo con calma?