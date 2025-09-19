Momo y Okarun regresan con más acción sobrenatural: ¿cuándo se estrena DandaDan T3 y de qué tratará?

GENERANDO AUDIO...

¿Habrá más aliens, fantasmas o kaijus? Foto: Sitio web oficial del anime “Dandadan”

Los fans de “DandaDan” tienen motivos para emocionarse; pues la tercera temporada del anime ya está oficialmente en producción. Por lo que en poco tiempo, seguiremos viendo más sobre la locura paranormal y romántica de este anime que se ha convertido ya en uno de los favoritos. Si quieres saber más sobre esta nueva entrega, quédate a leer esta nota.

El anime que mezcla acción sobrenatural, romance y humor absurdo, ha conquistado a los seguidores con sus poderes locos, escenas épicas y momentos que combinan misterio y risas. Cada episodio ha logrado mantenernos al borde del asiento, y la expectativa por la próxima entrega solo aumenta.

¿Cuándo se estrena DandaDan tercera temporada?

Aunque no hay una fecha de estreno confirmada, la confirmación de su producción ya es un gran motivo de alegría para los seguidores. En redes sociales, los fans han comenzado a especular que la tercera temporada podría llegar a finales de 2026, así que habrá que ser pacientes.

¿De qué tratará la tercera temporada de DandaDan?

ALERTA DE SPOILER, LEE BAJO TU RESPONSABILIDAD

HUYE DEL SPOILER. Foto: Sitio web oficial del anime “Dandadan”

Si aún no has leído el manga y quieres guardar la sorpresa, te conviene saltarte esta sección. Si todo sigue la línea del manga, la tercera temporada se centrará en el Arco de Los Globalistas, el más largo hasta ahora.

En esta entrega, Okarun, Momo y sus amigos se enfrentarían a un grupo alienígena decidido a invadir la Tierra, mientras Momo lidia con Reiko Kawashima, la yokai más poderosa “hasta ahora”. Los fans también podrán disfrutar de más momentos románticos entre la pareja protagonista que en cada capítulo descubre cuan atraídos se sienten.

Con esta tercera temporada, “DandaDan” promete mantener la mezcla perfecta de humor, romance y acción sobrenatural que ha conquistado a los fans del anime y del manga. Prepárate para más monstruos, misterios, Jiji sin camisa y momentos épicos.

