MrBeast irrumpe en el tráiler de Tron: Ares y los fans ya no saben si reír o llorar

No fue la mejor idea de marketing. Foto: Disney

Disney soltó un nuevo avance de “Tron: Ares” el 5 pasado de septiembre, y aunque todos esperaban ver como se vería Jared Leto en su papel digitalizado (para saber el actor convencía), la sorpresa no fue una moto de luz ni un render espectacular… fue ¿MrBeast?

¿Qué hace MrBeast en el tráiler de “Tron: Ares?

El youtuber más millonario y generoso del planeta apareció diciendo un apagado “¡Hagámoslo!”, y las redes explotaron con más memes que hype.

Aunque más de uno pensó que el cameo de MrBeast significaba que iba a salir en la película como un extra o bien un nuevo prota; más bien se trata de un movimiento de marketing de Disney para acercar la saga a un público joven, aunque la mayoría de los fans coincidieron en que el resultado se sintió más forzado que futurista.

El tráiler muestra breves vistazos de la historia, programas digitales escapando de la Red al mundo real, escenas de acción con motos de luz y Jared Leto liderando la cinta. Hasta ahí todo bien, hasta que aparece MrBeast, rompiendo el mood con una frase que sonó más a reto de YouTube que a épica de ciencia ficción.

Las críticas no tardaron; pues muchos fans sienten que “Tron” merece respeto y que Disney está usando cameos virales para tapar huecos en la promoción. Otros, en cambio, creen que la aparición de MrBeast es solo un detalle menor y que lo importante será ver si la trama logra mantener viva la franquicia.

Lo rescatable es que el tráiler también confirmó que “Tron: Ares” contará con música de Nine Inch Nails, un punto que incluso los más escépticos aplaudieron.

¿Cuándo estrena “Tron: Ares”?

La película llegará a cines el próximo 10 de octubre de 2025, y pese a las críticas, los fans de hueso colorado (sí, esos que nunca abandonaron la saga) estarán ahí el día uno.

