Muere Tomonobu Itagaki, creador legendario de Ninja Gaiden y Dead or Alive

Muere Tomonobu Itagaki, creador legendario/ Foto: Redes sociales

El mundo del gaming está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Tomonobu Itagaki, reconocido diseñador y creador de Ninja Gaiden y la saga Dead or Alive. Itagaki saltó a la fama por su enfoque agresivo, su gusto por la acción extrema y su sello personal dentro del desarrollo japonés.

La noticia fue reportada este 16 de octubre de 2025 por medios especializados.

Legado de un creador irreverente

Tomonobu Itagaki se destacó no solo por sus franquicias, sino también por su estilo polémico y directo. Bajo su liderazgo en Team Ninja produjo entregas memorables como Ninja Gaiden Sigma, Dead or Alive 3, Dead or Alive Xtreme Beach Volleyball y Ninja Gaiden II.

Su visión de diseño enfatizaba la acción brutal, el desafío y la espectacularidad visual. Itagaki defendía que los juegos debían retar al jugador, no consentirlo.

Impacto en la industria

Fue uno de los pioneros en infligir mecánicas difíciles dentro de juegos de acción japoneses, influyendo a generaciones de desarrolladores.

, influyendo a generaciones de desarrolladores. Su enfoque en la estética visual, animaciones fluidas y estilo dramático elevó los estándares técnicos y narrativos dentro de sus géneros.

Tras su salida de Koei Tecmo en 2008 y la fundación de su estudio Valhalla Game Studios, continuó defendiendo ideas poco convencionales para la industria (como su amor por los rankings, contenido explícito, cultura gamer agresiva).

Reacción de la comunidad

El anuncio ha generado conmoción entre jugadores, desarrolladores y periodistas. Muchos destacan su carácter polémico, pero también reconocen que Itagaki mantuvo coherencia a lo largo de su carrera: siempre fiel a su visión incluso ante críticas.

Hoy, su nombre se suma a la lista de figuras que, pese a irse, siguen influyendo el rumbo de los videojuegos de acción en Japón y en todo el mundo.

