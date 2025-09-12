Nintendo Direct Septiembre 2025: Mario celebra 40 años y llegan novedades para Switch 2
El evento más esperado del año para fans de Nintendo dejó varias sorpresas: remasters, nuevas entregas, y actualizaciones para Switch y Switch 2. Con motivo del 40 aniversario de Super Mario Bros. Nintendo se lució anunciando contenido que mezcla nostalgia y futuro, con énfasis en juegos ya queridos pero renovados y algunos totalmente nuevos.
Celebración del 40 aniversario de Mario
- Nintendo confirmó que Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2 llegarán a Switch como parte de un remaster 2 en 1 en octubre, con mejoras gráficas y opciones modernizadas.
- También habrá una edición especial de Super Mario Bros Wonder para Switch 2 con contenido cooperativo adicional
Nuevos títulos destacados y expansiones
- Yoshi and the Mysterious Book, una nueva aventura de Yoshi que explora un mundo mágico en formato plataforma lateral.
- Mario Tennis Fever, seguimiento del aclamado Mario Tennis Aces, también será parte de los lanzamientos anunciados.
- Expansiones para juegos existentes,como nuevo contenido para Donkey Kong Bananza, incluyendo nuevas islas, modos o cosméticos.
- Se reveló Pokémon Pokopia, un juego nuevo para Switch 2 esperado para 2026. En él, los jugadores controlan un Ditto transformado con apariencia humana, y deberán construir un entorno (cosechar, recolectar materiales, construir viviendas, etc.).
- También se anunció contenido adicional para Pokémon Legends: Z-A, llamado Mega Dimension. Entre las sorpresas, nuevos Mega Evolutions para Pokémon como Chesnaught, Delphox, y Raichu
Switch y Switch 2: qué esperar
Nintendo dejó claro que el Direct de septiembre cubrió ambos sistemas. Varios juegos anunciados llegan tanto a Switch como a Switch 2, y algunos títulos nuevos están diseñados exclusivamente para aprovechar las capacidades del hardware más reciente. Se espera que algunos títulos sin fecha definida reciban actualización al final del año, tanto para ventas como para demos.
Lo más esperado
Metroid Prime 4: Beyond
• Confirmaron fecha de lanzamiento: 4 de diciembre de 2025 para Metroid Prime 4: Beyond en Switch y Switch 2.
• Se revelaron nuevos elementos de juego: como una moto-scooter tipo speeder llamada Vi-O-La, exploración en entornos desérticos abiertos, y poderes psíquicos de Samus que tendrán utilidad tanto en combate como en resolución de puzzles.
Fire Emblem: Fortune’s Weave
• El Direct dio el primer adelanto de Fire Emblem: Fortune’s Weave, que saldrá para Switch 2 en 2026.
• Se mostró un tráiler que enfatiza la narrativa entrelazada, personajes nuevos, y que esta entrega parece retomar parte del tono de Fire Emblem: Three Houses.