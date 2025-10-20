“No me sentí segura”: Emiru denuncia intento de agresión durante TwitchCon 2025 y pone en jaque la seguridad del evento

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty images

La famosa streamer y cosplayer Emiru fue víctima de un intento de agresión durante un encuentro con fans en TwitchCon 2025, en San Diego este fin de semana. De acuerdo con medios locales, un asistente burló la línea de seguridad, se acercó sin autorización y trató de besarla mientras ella posaba para fotografías.

Miedo, tensión y acoso sufrió Emiru durante TwitchCon

El incidente fue captado en video por varios asistentes y rápidamente se difundió en X y Reddit, generando millones de reproducciones en pocas horas.

En las imágenes, difundidas, se observa cómo el fan invade el espacio de la creadora e intenta besarla mientras ella posa para una fotografía. Emiru reacciona visiblemente tensa, se hace hacia atrás y, segundos después, su guardia personal interviene para apartar al agresor.

Posteriormente, se dio a conocer que el supuesto fan, la insultó

Saw so many women saying they weren’t going to be attending TwitchCon this year because they don’t feel safe, and then this happens to Emiru on day one pic.twitter.com/Yazc5VBPWF — shenAndygans (@Sh3nAndygans) October 18, 2025

Emiru confirmó la veracidad del material y explicó que, aunque su equipo actuó con rapidez, se sintió completamente expuesta. “La seguridad oficial del evento no intervino. Si esto me pasa a mí, con escoltas, no quiero imaginar lo que viven otros creadores”, comentó.

“Y entonces me agarra la cara, se inclina hacia mí, con los labios fruncidos, e intenta besarme, y yo empiezo a gritar”. Emiru/streamer

Tras la difusión del video, según medios locales, un portavoz de Twitch declaró que el hombre involucrado fue retirado del recinto y suspendido permanentemente de la plataforma. Sin embargo, el comunicado no bastó para frenar la indignación. Diversas voces dentro del mundo del streaming, incluido personal de producción y otros creadores, pidieron revisar los protocolos de seguridad y el control de acceso en este tipo de convenciones.

Emiru aseguró que nunca volverá a la TwitchCon

The safety and security of all those attending TwitchCon is our highest priority. The behavior displayed by the individual involved in the incident yesterday involving a high profile streamer was completely unacceptable and deeply upsetting.



In line with existing TwitchCon… — Twitch (@Twitch) October 18, 2025

El video sigue circulando en redes, y con él, una pregunta que pesa sobre Twitch: ¿qué tan segura puede sentirse una creadora dentro del evento más importante de su propia comunidad?