“Nobody 2”: Hutch Mansell regresa con más acción y más adrenalina; ve reseña

“Nobody 2” llega esta semana a cines. Foto: Universal

Hutch Mansell vuelve a la pantalla grande y lo hace con más furia, adrenalina y momentos sangrientos en “Nobody 2”. Este “don nadie” convertido en sicario debe enfrentarse a las consecuencias de sus acciones, equilibrando su vida familiar con un mundo de violencia que no da tregua; te dejamos nuestra reseña.

En 2021, conocimos la historia de Hutch, un don nadie tratado como cobarde por su familia después de permitir qué robaran su casa sin oponer resistencia alguna. Harto de las burlas y la frialdad de los suyos, decide mostrar su verdadera personalidad e ir tras los delincuentes en una hazaña digna de Jhon Wick. Con ayuda de Cristopher Lloyd, Bob Odenkirk se adentrará en una trama llena de acción y violencia.

¿De qué trata “Nobody 2”?

Ahora, en 2025, las consecuencias de sus actos lo persiguen. Hutch debe pagar una deuda millonaria para poder dejar la vida de sicario a un lado, lo que lo ha apartado de sus seres queridos. Para resarcir esto, decide tomarse un descanso para conectar de nuevo con su familia… O ese era el plan.

En un arcade en medio de Plummerville las cosas se salen de control. Brady pelea con un chico local y uno de los encargados agrede a la hija de Hutch, desatando su furia, lo que provoca a las autoridades locales y a sus superiores. El pueblo, sus atracciones y el parque acuático donde Hutch disfrutó siendo niño se convertirá en un campo de batalla.

Con el regreso de Connie Nielsen, Christopher Lloyd, RZA, Gage Munroe y Paisley Cadorath, y la incorporación de John Ortiz, Colin Hanks y Sharon Stone, la secuela ofrece un reparto que combina experiencia y talento. Dirigida por Timo Tjahjanto y con guion de Derek Kolstad y Aaron Rabin, Nobody 2 promete mezclar brutalidad, humor y humanidad en cada escena.

¿Vale la pena ver “Nobody 2”?

Con secuencias de acción bien ejecutadas, aunque excéntricas en algunos casos, desarrollo de personajes bien empleado y un buen elenco, Nobody 2 es una secuela que se disfruta, pero no supera a su predecesora, al menos no en la trama; que se vuelve un poco predecible conforme avanza la cinta. Donde si lo hace es en el ritmo, la energía, la adrenalina y la brutalidad mostrada en las escenas de acción. Una aventura desenfrenada, sangrienta y divertida. Todos querrán ver más de la familia Mansell o ¿por qué no? Un Hutch vs Wick

Si buscabas una película que combine adrenalina, combates intensos y un toque familiar, Hutch lo entrega todo. La secuela expande el universo de Mansell.

Un punto a favor y a valorar es que el actor, que interpreta a Hutch Mansell, hizo sus propias escenas de acción, de una manera bastante realista

Nuestra calificación es de 3.5 de 5 estrellas.

¿Cuándo llega “Nobody 2” a los cines en México?

Foto: Universal

“Nobody 2” llegará a los cines de México el 21 de agosto de este 2025, ofreciendo a los fanáticos de la acción y del cine una oportunidad única de volver a sumergirse en el mundo de Hutch Mansell.

