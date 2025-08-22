Overwatch 2 confirma colaboración con Persona 5; ¿qué vendrá para la temporada 18?

GENERANDO AUDIO...

Overwatch 2 y su temporada 18 ya están en la mira de los gamers y llega con una sorpresa que pocos esperaban: un crossover con Persona 5, uno de los JRPG más populares de Atlus.

Además, la nueva entrega del shooter introducirá a Wuyang, un héroe inédito que promete refrescar el metajuego.

Este jueves, Blizzard anunció varias novedades de la temporada y no exageramos al decir que es una de las que más expectativas han creado entre el fandom y acá te contamos un poco más de los detalles.

Joker se cuela en Overwatch 2

El tráiler de la temporada cerró con la silueta de Joker, protagonista de Persona 5. Aunque no hay más datos de esto, todo apunta a que será un aspecto dentro del juego y no vendrá solo, podríamos ver más skins y referencias a Persona 5, lo que tiene a los fans especulando en foros y redes sobre cuál será la más esperada.

Wuyang: el nuevo héroe de apoyo acuático

La gran novedad jugable es Wuyang, un prodigio de la Universidad de Wuxing que maneja agua como arma y sanación, entre sus skills encontramos:

Su bastón de Xuanwu dispara orbes que detonan a voluntad

Puede crear olas que repelen enemigos mientras cura aliados

Su ulti, Marea detonante, regala vida extra y después explota en un tsunami que cambia el rumbo de la partida

Con movilidad fluida y habilidades tácticas, promete refrescar, literalmente, el rol de apoyo

El modo Estadio sube de nivel en la temporada 18 de Overwatch 2

Entre las novedades, pudimos saber que el modo Estadio evoluciona con nuevas partidas rápidas, perfectas para quienes quieren acción express: rondas cortas, economía más ligera y juego multiplataforma.

Además, se suman héroes como Winston, Brigitte, Pharah y Tracer a la rotación.

También llega un nuevo modo, Carrera de carga, donde no basta con empujar: hay que llegar sí o sí hasta la meta.

Y ojo, porque tres nuevos mapas, que son Mina de pólvora, Distrito del Támesis y Jardines de Oasis, están listos para la acción.

Skins míticas dobles

Hay quienes dicen que Blizzard tiró la casa por la ventana con dos diseños míticos:

Sojourn Centinela ultravioleta, con mejoras visuales y de sonido en cuatro niveles

con mejoras visuales y de sonido en cuatro niveles Cassidy Ocaso abrasador, un revólver que literalmente se calienta con tus disparos y brilla con efectos reactivos

Pases, juegos y progresión

Por otro lado, el pase de batalla prémium trae diseños legendarios para Kiriko, Lifeweaver, Pharah, Hanzo y Lúcio, además de prismas míticos para desbloquear contenido de Sojourn y Cassidy.

Además, del 2 al 15 de septiembre regresan los Juegos de Verano con Lúciobol en tercera persona, vóleibol de Winston y recompensas especiales.

Por si fuera poco, se estrena el nivel de habilidad de héroe y la progresión 2.0, que permiten seguir tu desempeño con estadísticas detalladas, logros y marcos animados para presumir.

¿Cuándo es el lanzamiento de la temporada 18 de Overwatch 2?

Bueno, ya fue mucho texto de algunas de las novedades de la próxima temporada, que pinta como una de las más grandes en la historia del juego.

Entre el debut de Wuyang, la esperada colaboración con Persona 5 y demás, mejor ya no te vamos a spoilear más y prepárate porque la Overwatch Season 18 arranca el próximo martes 26 de agosto.

