¡Peacemaker llega a Fortnite! Filtran su skin, gestos y accesorios

Eagly también llega al Battle Royale. Foto: Fortnite

Peacemaker, el antihéroe del momento, se unirá al mundo de Fortnite, y es que tras años de rumores, por fin los fans de DC podrán usarlo en el Battle Royale. Todo parece indicar que este es el año de John Cena, pues no solo lo hemos visto brillar en la TV con la segunda temporada del pacificador más zafado, sino también en la WWE, en su gira del adiós y ahora se adentra en los videojuegos como la nueva estrella que todos querrán desbloquear.

De acuerdo con filtraciones del reconocido minero de datos iFireMonkey, en las próximas semanas Peacemaker se encontrará disponible en la tienda del juego, haciendo que por fin se cumpla el deseo de James Gunn y Donald Mustard, cuando en 2022 postearon en X que Peacemaker debería llegar a Fortnite.

Así es la skin de Peacemaker en Fortnite

La skin de Peacemaker contará con tres versiones de casco y una versión sin casco, mostrando el rostro de John Cena, quien por cierto, ya tiene un modelo en Fortnite y que vuelve con todo para esta colaboración.

De acuerdo con la filtración, su lote incluye:

Mochila retro Eagly

Gesto “Caderas pacíficas”

Gesto “Come paz”

Papel “Claramente pacífico”

Pico Escudo de Peacemaker

El gesto “Caderas pacíficas” reproduce los pasos de baile de la icónica intro de la primera temporada, pero en lugar de la canción “Do You Wanna Taste It” de Wig Wam, suena Oh Lord de Foxy Shazam, tomada de la temporada 2.

¿Cuándo estará disponible y cuánto costará la skin de John Cena en Fortnite?

Por ahora no hay El crossover que sí funciona: Beavis y Butt-Head llegan a Fortniteoficial, pero se especula que la skin y su lote podrían llegar a la Tienda de Objetos entre la noche del miércoles 10 y la noche del viernes 12 de septiembre. Sus costos rondarían entre los 1500 pavos la pura skin y el lote completo entre 2200 y 2500 pavos.

