PlayStation Plus septiembre 2025: WWE 2K25, Persona 5 Tactica y más joyas llegan al catálogo

GENERANDO AUDIO...

¿Cuál jugarás primero? Foto: Gettyimages

Este mes de septiembre el catálogo gamer de PlayStation Plus se abre con un combo explosivo de títulos que van desde el ring de la WWE hasta la mística Guerra del Santo Grial. Así que vayan calentando los controles porque el martes 16 de septiembre aterrizan en Extra y Premium juegos para todos los gustos.

WWE 2K25: el legado de The Bloodline

El nuevo Showcase de 2K está encabezado nada menos que por Paul Heyman y la dinastía de The Bloodline. Vuelve la lucha en cadena, los combates Underground y hasta la lucha intergénero. Además, el modo MyRISE trae una historia multigénero donde las superestrellas invaden NXT. Sí, este año el cuadrilátero es territorio de caos.

Persona 5 Tactica: revolución a turnos

Los Ladrones Fantasma regresan con una propuesta de estrategia táctica. Un misterioso reino, ciudadanos oprimidos y la aparición de Erina como nueva aliada revolucionaria. La jugada está clara: usar tu ingenio para liberar corazones, pero ahora con cuadrículas, combos y puro estilo P5.

El listado del Catálogo de Juegos de PlayStation para septiembre incluye:



🤼 WWE 2K25

💥 Persona 5 Tactica

🐊 Green Hell

⚔️ Fate/Samurai Remnant

… y más. Conoce todos los detalles: https://t.co/LMkn2y8HlJ pic.twitter.com/LDtvw2eBS3 — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) September 10, 2025

Green Hell: sobrevivir nunca fue tan real

De Vice City pasamos directo a la selva amazónica. Green Hell es el simulador de supervivencia en el que todo importa: desde curar heridas hasta cuidar tu salud mental. Puedes levantar un refugio solitario o lanzarte en cooperativo online para sufrir acompañado.

Fate/Samurai Remnant: Japón Edo con magia y espadas

La Guerra del Santo Grial llega al Periodo Edo con un RPG de acción donde maestros y sirvientes chocan en batallas espectaculares. Prepárense para una dosis de historia japonesa mezclada con el toque inconfundible de Type-Moon.

Otros estrenos que no debes dejar pasar en el catálogo de PlayStation Plus septiembre

Crow Country : survival retro en un parque temático abandonado.

: survival retro en un parque temático abandonado. The Invincible : ciencia ficción con 11 posibles finales en un planeta desconocido.

: ciencia ficción con 11 posibles finales en un planeta desconocido. Conscript: terror de trincheras inspirado en clásicos del género.

Y para cerrar, los jugadores de Premium tendrán un extra nostálgico: Legacy of Kain: Defiance, el clásico de PS2, revive para que volvamos a sumergirnos en la eterna batalla entre Kain y Raziel.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]