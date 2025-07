GENERANDO AUDIO...

Ve el resumen completo de este evento. Foto: Facebook/Pokémon

La espera valió la pena; este 22 de julio, The Pokémon Company nos regaló un Pokémon Presents cargado de sorpresas, nostalgia, y hasta música en vivo. La transmisión arrancó con un show especial donde cinco Pikachu en modo DJ mezclaron temas de generaciones pasadas durante una hora, encendiendo el hype para lo que vendría después: 24 minutos de anuncios que abarcaron desde nuevas series hasta el regreso de las megaevoluciones.

Si te lo perdiste o quieres repasar lo más importante, te dejamos el resumen de todo lo que se reveló

Juegos y actualizaciones: desde Pokémon Go hasta Café Remix estuvieron en este presents

Pokémon GO confirmó el debut de Eternatus y la llegada de formas Gigamax , en el marco del GO Fest 2025 , que se celebrará el 23 y 24 de agosto .

confirmó el debut de y la llegada de , en el marco del , que se celebrará el . Pokémon Sleep integrará a los perros legendarios Suicune, Raikou y Entei, además de una nueva región: Cañón Ámbar , que se estrenará en noviembre .

integrará a los Suicune, Raikou y Entei, además de una nueva región: , que se estrenará en . Masters EX presentó una animación especial con Camine y Sinistcha , y regaló 3 mil gemas para quienes se conecten esta semana.

presentó una animación especial con , y regaló para quienes se conecten esta semana. El recién lanzado Pokémon Friends , un juego de puzles con minijuegos y decoración, ya está disponible en Switch y Android e iOS.

, un juego de puzles con minijuegos y decoración, ya está disponible en Android e iOS. Pokémon Unite celebra su 4º aniversario con la llegada de Latios y Latias (disponibles el 8 de agosto ) y un nuevo modo de juego: Electrode Volleyball .

celebra su 4º aniversario con la llegada de (disponibles el ) y un nuevo modo de juego: . Pokémon Café Remix se actualiza con estética pirata, nuevos trajes y la posibilidad de hacer envíos gratuitos con Lapras.

Series y animación: más contenido para fans

Pokémon Concierge regresa a Netflix el 4 de septiembre con nuevos episodios en stop-motion. También se anunció Pokémon Tales: The Misadventures of Farfetch’d and Pikachu, una colaboración con Aardman Studios (creadores de Wallace and Gromit), que llegará en 2027. Mira el tráiler aquí.

Sobre los eventos esperados, se anunció que el Campeonato Mundial Pokémon 2025 se celebrará en Anaheim del 15 al 17 de agosto, con transmisiones en vivo los fines de semana. Los asistentes recibirán un Toedscool especial para Escarlata y Violeta. También se presentó el proyecto PokéPark Kanto, una experiencia inmersiva ambientada en Sedge Town y el Bosque Pokémon. Abrirá sus puertas en 2026 en Tama, Japón.

El Juego de Cartas Coleccionables Pokémon incorporará las megaevoluciones a partir del 26 de septiembre.

Pero eso no es todo, Z-A y Champions fueron la joya de la corona de Pokémon Presents

Los rumores sobre Pokémon Legends eran ciertos, pues se revelaron nuevos detalles de Z-A, con dos rutas narrativas, sistema de día/noche en Lumiose City, más opciones de personalización, y la incorporación de Furfrou como Pokémon personalizable. La gran sorpresa fue Dragonite quien tendrá su propia megaevolución y estará disponible desde el lanzamiento global el 16 de octubre de 2025, tanto para Nintendo Switch como Switch 2.

Otras de la sorpresa de la mañana fue Pokémon Champions, un nuevo título competitivo para Switch y móviles, que llegará en 2026. Permitirá usar Pokémon desde Home o alquilar criaturas, personalizar EVs, IVs y ataques mediante puntos especiales, con batallas online, privadas y ranked.

