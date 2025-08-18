Pokémon se renueva: ve todos los anuncios del World Championships 2025

GENERANDO AUDIO...

¿Te perdiste alguno? Chécalo aquí. Foto: Pokémon/Facebook

Pokémon World Championships 2025 terminó, pero The Pokémon Company no se guardó nada; pues Tsunekazu Ishihara, presidente de la compañía, dejó a los fans con la boca abierta con varios anuncios de novedades para Pokémon GO, Pokémon UNITE, Leyendas Pokémon: Z-A y más. Además, reveló los detalles sobre la nueva experiencia para entrenadores que promete llevar la pasión Pokémon al siguiente nivel.

¿Qué anuncios hubo durante la ceremonia del Pokémon World Championships 2025?

Eternatus y las Dinamax en Pokémon GO

Tras la clausura del Mundial, Eternatus Eternamax comenzó a aparecer en Pokémon GO en Anaheim, y no será la única oportunidad para capturarlo; se anunció que durante el evento “Pokémon GO: Cielos Oscuros“, que se realizará del 18 al 23 de agosto, los jugadores podrán capturar todos los Pokémon Dinamax y Gigamax vistos hasta ahora, además de Eternatus.

Mega Evoluciones llegan a JCC Pokémon Pocket

Durante el próximo otoño, Pokémon Pocket incorporará varias Mega Evoluciones, incluyendo Mega-Altaria ex, Mega-Gyarados ex y Mega-Blaziken ex, como protagonistas del nuevo set. Además, Mega-Charizard X regresa en forma de poderoso Pokémon ex Megaevolución, acompañado de un adelanto de Mega-Gardevoir ex, Mega-Lucario ex y el adorable Mega-Dragonite ex.

Pokémon UNITE se renueva con nuevos Pokémon

Las Ruinas Celestes de Tea recibirán una actualización visual y de jugabilidad, mientras que Empoleon, Dhelmise y Vaporeon se unirán a la acción en Pokémon UNITE. Además, Groudon, legendario de Hoenn, tomará el relevo de Rayquaza para la recta final de los combates.

Desde el 4 de septiembre, Groudon tomará el lugar de Rayquaza en las Ruinas Celestiales de Theia durante los últimos dos minutos de cada partida

Leyendas Pokémon: Z-A y combates en tiempo real

El primer vistazo a las Batallas Clasificatorias para cuatro jugadores muestra enfrentamientos llenos de estrategia y ataques de área de efecto, como el Meteoro Draco, para conseguir el mayor número de nocauts en tres minutos. Estos combates podrán jugarse tanto en línea como localmente.

PokémonXP, la nueva experiencia para entrenadores



Finalmente, se anunció PokémonXP, un nuevo evento que celebra todo lo relacionado con Pokémon, del 28 al 30 de agosto de 2026 en el Moscone Center de San Francisco, coincidiendo con el Mundial Pokémon 2026. Con pases de varios días que incluyen cartas de refuerzo, pines coleccionables y lanyards, promete ser un encuentro imperdible para toda la comunidad.

Con estos anuncios, The Pokémon Company demuestra que el mundo Pokémon sigue creciendo, ofreciendo nuevas oportunidades para entrenadores veteranos y principiantes, y consolidando PokémonXP como la próxima gran celebración de la saga.

