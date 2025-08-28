Pokémon y la lucha libre (CMLL) se unen en un crossover que nadie imaginó, y ahora todos quieren

GENERANDO AUDIO...

¿Eres de los rudos o de los ténicos? Foto: Pokemón/Facebook

Leyendas Pokémon: Z-A × CMLL es la colaboración que los fans no sabían que necesitaban hasta ahora, y todo apunta a que se convertirá en un fenómeno.

Si pensabas que ya lo habías visto todo en el mundo Pokémon, prepárate: los entrenadores de todo el planeta están a punto de presenciar un crossover que nadie vio venir; pues la icónica franquicia japonesa se une con la histórica lucha libre mexicana (CMLL) en un evento que promete mezclar lo mejor de ambos mundos: estrategia, espectáculo y acción desenfrenada.

La idea detrás de este evento va más allá de un simple show; ya que es la fusión de dos culturas que comparten pasión por los combates y la narrativa heroica. Por un lado, los Pokémon, con sus movimientos especiales y criaturas icónicas; por el otro, la lucha libre mexicana, con máscaras, saltos imposibles y la adrenalina de un ring lleno de energía. El resultado es un espectáculo que ningún fanático de la acción y la cultura pop puede ignorar.

El atractivo principal del evento será la presentación de Mega Hawlucha, una nueva forma del Pokémon tipo Lucha y Volador originario de Kalos. Inspirado en los luchadores enmascarados, su Megaevolución le da un aumento notable en fuerza y resistencia, convirtiéndolo en un rival imparable y un ícono de espectáculo.

En el tráiler oficial se puede ver un enfrentamiento épico con Machamp, donde los movimientos característicos de Hawlucha, como la Plancha Voladora, se ven potenciados por su nueva forma. Su diseño musculoso y confiado refuerza la sensación de estar frente a un verdadero protagonista del ring y de los videojuegos.

¿Cuándo será Leyendas Pokémon: Z-A × CMLL y dónde comprar boletos?

El combate tendrá lugar en la Arena México, CDMX, el 25 de septiembre a las 19:00 horas. Los boletos ya se encuentran disponibles en Ticketmaster, con precios que van de 122 a 458 pesos; si quieres asistir, corre pues están volando.

Para quienes no puedan asistir en persona, el CMLL confirmó que el evento será transmitido en vivo por su canal oficial de YouTube, asegurando que la experiencia llegue a fans de todo el mundo.

Esta colaboración no es solo un show, es un homenaje a la cultura pop japonesa y la lucha libre mexicana. Pokémon y CMLL unen sus fuerzas para celebrar la llegada de Mega Hawlucha a Pokémon Legends: Z-A, combinando narrativa, deporte y entretenimiento en un solo evento.

El crossover busca ser una experiencia que mezcle adrenalina, estrategia y espectáculo, donde cada golpe, salto y movimiento se sienta como parte de una historia mucho más grande.

Con esta fusión, los fans no solo podrán ver a su Pokémon favorito en acción, sino que también experimentarán un show que respeta la tradición del ring mientras introduce elementos del universo Pokémon, creando un evento que, literalmente, nadie se querrá perder.

